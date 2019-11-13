Bu hafta ki yazımızda, 13 Kasım 2019 tarihinde başvuru süreci başlayacak olan "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Arttırılması" projesi hakkında bilgiler vereceğim.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu proje ile kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek, çalışan annelerin iş-yaşam dengesine katkı sağlamak, ebeveynlerin çocuklarını eğitimli çocuk bakıcılarına baktırmaları ve çocuk bakıcılarını sigortalı olarak çalıştırmaları konusunda farkındalık artırmak, eğitimli çocuk bakıcılığının insana yakışır bir düzeyde olmasını sağlayarak çocuk bakıcılığı sektörünü desteklemek amaçlanmakta olup bu kapsamda toplam 25 milyon 472 bin Avro destek aktarılacaktır.

Proje kapsamında iki farklı gruba hibe desteği verilecek olup bunlardan ilki eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler diğeri ise çocuk bakımı alanında MEB sertifikası almış kadınlar



PROJE HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?



Proje kapsamında 3.700 anneye ve 6.000 sertifikalı bakıcıya mali destek sağlanacaktır. Proje kapsamındaki iller ve bu illerde mali destekten faydalanacak annelerin sayısı ise;

İstanbul 2.100, Ankara 800 ve İzmir 800'dür.



Mali destek tutarları ne kadar?

Proje kapsamında çalışan anne desteği olarak aylık 200 Avro, bekar anneye ve engelli çocuğu olan anneye ise aylık 250 Avro ödenecektir.

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet eden kadınlardan çocuk bakımı kursunu tamamlayan ve MEB onaylı sertifikasını ibraz eden sertifikalı bakıcılara ise tek seferlik 100 Avro, sertifikasıyla birlikte eğitim masraflarını gösteren belgeyi de ibraz edenlere tek seferlik 200 Avro mali destek sağlanacaktır.



Destekten faydalanma şartları neler?

Çalışan Anne Desteğinden yararlanabilmeniz için,



En geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı olarak SGK'ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar) tam zamanlı çalışıyor olmanız (Projeden yararlanmaya başladıkları ilk ay hariç SGK'ya her ay 30 gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir.),



0-24 ay arası (24'üncü ay dahil) çocuğa sahip olmanız,



Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,



Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır),



Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmanız,



Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,



Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz,



Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız,



Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız gerekmektedir.



BAKICI EĞİTİM TEŞVİKİ'NDEN FAYDALANMA ŞARTLARI NELER?



Mayıs 2019 tarihinden sonra 0-36 ay çocuk bakımı sürecini kapsayan Milli Eğitim Bakanlığı sertifikası veren bir kursa yazılmanız ve bu kursu başarıyla tamamlamanız gerekmektedir.

Çocuk bakımı kursları hakkında detaylı bilgiyi MEB Halk Eğitim Merkezlerinden edinebilirsiniz.



İŞKUR Kayıt Belgesi almalısınız (e-devletten alabilirsiniz).

MEB onaylı sertifikanızı ve İŞKUR kaydı belgenizi, proje süresince ikamet ilinizdeki (Ankara, İstanbul, İzmir) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesindeki yerel proje ofislerine teslim etmelisiniz.



PROJEYE BAŞVURU NEREDEN VE NE ZAMAN YAPILACAK?



Projeden faydalanabilmek için, bugün saat 14:00'dan itibaren www. sgkegitimlibakici.org adresinde yer alacak olan link üzerinden "Ön Kayıt" yaptırmalısınız. Ön kayıt yalnızca internet üzerinden yapılmakta olup, başvuru yapabilmeniz için İzmir, Ankara veya İstanbul illerinden birinde ikamet etmeli ve e-devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir.

Ön kayıt yaptırmadan önce, başvurunuzu ret edilmemesi için, sizin ve çocuğunuzun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adres bilgilerinizin güncelliğinden, çocuğunuz ile aynı adreste göründüğünüzden ve ikametgâhınızın başvuru yapacağınız ilde olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

Sosyal Güvence İçinde Kalın...