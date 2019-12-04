Geçen hafta sizlere ticari dolmuş ve taksi şoförleri ile sanatçıların sigortalılığı hakkında bilgiler vermiştim.

Bu hafta ise yine kısmi süreli çalışan sanatçıların sigortalılığı hakkında bilgiler vereceğim.



SANATÇILARIN SİGORTALILIĞI

6111 Sayılı Kanun'un 51'inci maddesiyle 5510 Sayılı Kanu'na eklenen ek 6'ıncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarların, ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanların kendileri tarafından prim ödemelerine imkan sağlanmıştır. Bu sigorta kapsamında primlerini ödeyenlerin çalışmaları 4/a kapsamında değerlendirilmektedir.



ŞARTLARI NELERDİR?

■ Hizmet akdine bağlı olarak tam süreli olarak çalışmama, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmama (tarım da dahil) ve kamu görevlisi olarak çalışmama,

■ İsteğe bağlı sigortalı olmama,

■ Banka sandıklarına tabi çalışmama,

■ Gelir veya aylık almama,

■ 18 yaşını doldurmuş olma şartlarını taşımaları gerekmektedir.

NASIL MÜRACAAT EDİLİR?

Sanatçı olarak bu sigorta kolu kapsamına dahil olmak isteyenlerin SGK internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) örneği yer alan "Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi"ni bağlı bulunulan meslek birliği veya sendika ya da Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez ve taşra birimlerince onaylanarak, sanatçı ve işvereni arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile ikamet edilen yerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

■ BU SİGORTA KOLUNDAN SAĞLANAN HAKLAR NELERDİR?

Bu sigortalılara, 5510 Sayılı Kanun'a göre gerekli şartları yerine getirmeleri halinde kendilerine malullük ve yaşlılık aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmakta ayrıca kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanmaktadırlar.

Bu kapsamdaki sigortalılar ayrıca ödemeleri gereken prim tutarının dışında % 3 oranında ayrıca işsizlik sigortası primi ödeyerek işsizlik sigortası hakkından da faydalanabilmektedirler.

■ ÖDENECEK PRİM TUTARI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

2019 yılı için, Ek-6 sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; prime esas günlük kazanç tutarının 26 katı üzerinden hesaplanmaktadır. Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecektir.

Buna göre 2019 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir Ek-6 sigortalısının ödemesi gereken aylık prim tutarı:

2.558,40 TL x % 32,5 x 26 / 30 = 720,61 TL'dir.

Bu kapsamdaki sigortalıların % 3 oranındaki işsizlik primini de ödeyerek işsizlik sigortasına tabi olmayı talep etmeleri halinde ödemeleri gereken aylık prim tutarı ise 2.558,40 TL x % 35,5 x 26 / 30 = 787,13 TL olmaktadır.

Sosyal güvence içinde kalın...