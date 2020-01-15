EKREM GÜLCEMAL Borçluların bakılma hakkı ve ödeme listesine alınan ilaçlar Tüm yazıları Giriş Tarihi: 15.01.2020, 00:00







Bildiğiniz üzere 2012 yılında uygulanmaya başlanılan Genel Sağlık Sigortası ile tüm vatandaşlarımızın gelir durumlarına göre ödeyecekleri prim tutarı karşılığında sağlık hakkından faydalanması hakkı getirilmiştir. Bu haktan faydalanmak için gerek GSS kapsamında olsun gerekse Bağ-Kur kapsamında olsun kişilerin primlerinin düzenli olarak ödenmesi gerekmektedir. 60 gün ve üzerinde prim borcu olan sigortalılar sağlık hakkından faydalanamamaktadır.

Ancak 07.01.2020 tarihli 2040 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da genel sağlık sigortalısı olup 60 gün ve üzerinde prim borcu bulunması nedeni ile sağlık hakkından faydalanamayan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde yani üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden 31.12.2020 tarihine kadar yararlanmaları hakkı getirilmiştir.

Yani ister GSS ister Bağ-Kur prim borcu nedeni ile sağlık hakkında faydalanamayan sigortalılar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler bu yıl sonuna kadar borçları ne olursa olsun sağlık haklarından faydalanabileceklerdir.



SAĞLIKLARINA KAVUŞMALARI İÇİN

Sosyal Güvenlik Kurumunun görevlerinden birisi de sigortalı olanların ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık haklarından faydalanmaları ve gerek önleyici gerekse tedavi edici nitelikteki ilaçların bedellerinin Kurumca karşılanmasını sağlayıp kişilerin ilaçlara daha kolay ulaşmasını temin etmektir.

Bu itibarla Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yer alan ilaç geri ödeme komisyonu çalışmalar yapmakta ve temininde güçlük yaşanan ve hayati önem arz eden ya da halk sağlığını yakından ilgilendiren ve acil tedbir alınmasını gerektiren ilaçlar hakkında kararlar almaktadır.

Bahsi geçen komisyon tarafından yapılan son çalışma ile 1 lösemi, 4 epilepsi ilacı, 1 kalp ilacı, 1 kemoterapi ilacı, 1 wilson hastalığı ve 1 kas gevşetici ilacı olmak üzere toplam 9 ilaç geri ödeme kapsamına dahil edilmiştir.

Son zamanlarda yapılan çalışmalar ile özellikle çeşitli kanser türlerinin tedavisinde kullanılan ancak yurtdışından temin edilmesi nedeni ile oldukça maliyetli olan ve bu nedenle bu ilaca ulaşmakta zorlanan hastalara umut olmak ve yeniden sağlıklarına kavuşabilmeleri adına bu tür ilaçlar geri ödeme listelerine alınmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un da açıklamalarında belirtiği gibi yerli ilaç üretiminin desteklenmesi ve ilaçlara erişimin daha kolay olabilmesi adına özellikle yerli ilaçlar geri ödeme listesine alınmakta olup şu anda hali hazırda geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısı 8.844 olmuştur. Bu ilaçların 6.511'i yerli imal, 1.960'ı ithal olup 373'ü direk yurtdışından getirilen ilaçlardır.

Sosyal güvence içinde kalın...