Günümüzde çalışanların en büyük hayali emekli olmak, daha sakin ve sosyal bir hayat sürmektir. Bununla birlikte emekli olanların büyük bir kısmının gerek erken yaşta emekli olma gerekse ekonomik koşullar neticesinde yeniden çalışma hayatına katıldıkları görülmektedir. Bu yazımızda emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayanların hangi statüde çalıştıklarında emekli aylıklarının kesilip kesilmeyeceği konusunda bilgiler vereceğim.

Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayanların durumları emekli oldukları ve yeniden çalışmaya başladıkları statü kapsamında değişiklik göstermektedir.



ÖNLERİNDE 2 SEÇENEK BULUNUYOR

Genel olarak; 4/a kapsamında emekli olduktan sonra çalışmaya başlayacakların önünde iki seçenek bulunmaktadır.

Bunlardan ilki Tüm Sigorta Kollarına Tabi olarak yeniden çalışmaya başlamaktır.

Bu şekilde yeniden çalışmaya başlayanların emekli aylıkları kesilmekte, normal sigortalı çalışandan bir farkı olmamakta, kendileri adına yeniden uzun ve kısa vadeli sigorta primleri ödenmektedir.

Bu kişiler daha sonra yeniden emeklilik talebinde bulunduklarında, çalışmaya başlamadan önce aldıkları emekli aylıkları yeniden talep verdiği güne kadar güncellenmekte, emekli olduktan sonra çalıştıkları günler için kısmi olarak emekli aylığı hesaplanmakta ve bu iki aylığın toplamı yeni alacakları emekli aylığını belirlemektedir.



SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ

Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayacakların bir diğer seçeneği ise Sosyal Güvenlik Destek Primi'ne (SGDP) tabi olarak çalışmaktır.

Bu şekilde çalışmaya devam edenler emekli aylıkları kesilmeksizin çalışabilmekte, yalnızca işveren tarafından aldıkları ücretten %7,5 oranında SGDP kesilmektedir. 4/b kapsamında emekli olanlardan 01.04.2016 tarihine kadar %10 oranında SGDP kesilmekteydi. Ancak belirttiğim tarihten sonra bu kesinti kaldırılmış olup 4/b kapsamında emekli olanlar emekli aylıklarını kesintisiz bir şekilde alarak, ticari faaliyetlerine devam edebilmektedirler.



KAMU EMEKLİLERİ DE SGDP'YE TABİDİR

Kamu emeklileri de 4/a ya da 4/b emeklileri gibi emekli olduktan sonra SGDP'ye tabi olarak özel sektörde 4/a kapsamında çalışabildikleri gibi ayrıca 4/b kapsamında yine SGDP'ye tabi olarak kendileri bir işyeri açarak çalışmaya devam edebilirler.

Bu şekilde çalışanların aylıkları kesilmemektedir.

Hangi statüden olursa olsun emekli olanların kamu kurumlarında çalışmaya başlaması 5335 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinde düzenlenmiştir.

Bu maddeye göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz. Yani yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlarda emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayacak kişilerin emekli aylıkları kesilmekte olup bunlar SGDP'ye dahil olarak çalışamazlar.



AYLIKLARI KESİLMEDEN GÖREV YAPARLAR

Ancak bu saydığımız maddenin de istisnaları mevcut olup bu kişiler aylıkları kesilmeksizin görev yapabilmektedirler.

Bunlar; Cumhurbaşkanlığına seçilenler, Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar, yasama organı üyeliğine seçilenler, mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar, sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz), vakıf üniversitelerinde görev alanlar, özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve TBMM tarafından yapılan seçimler sonucunda görev verilenler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60'ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 36'ncı maddesi kapsamında istihdam edilen ihtiyat pilotlar ile Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularıdır.

Sosyal güvence içinde kalın...

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