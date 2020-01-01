Yeni yılın ilk gününde; tüm sigortalılarımıza, emeklilerimize, esnafımıza, işverenlerimize, sanayicimize, sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı bir yıl geçirmelerini dileyerek, 2020 yılının istihdamın daha fazla arttığı, iş kazalarının yaşanmadığı, kayıt dışının azaldığı, sosyal güvence içinde geçireceğiniz bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta çalışma hayatı için çok önemli bir hafta idi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yoğun geçen maratonun ardından işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretini 2020 yılı için 98,10 TL. olarak açıkladı. Açıklanan bu rakama göre aylık brüt asgari ücret 2.943 TL. ve asgari geçin indirimi dahil olarak net asgari ücret ise 2.324,70 TL. olmuştur.

Asgari ücretin değişmesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uyguladığı prim ve borçlanma tutarları da değişmiş oldu.

Buna göre SGK'na bildirilecek sigortalı prime esas kazanç tutarının aylık alt sınırı 2.943 TL. üst sınırı ise 22.072,5 TL. oldu



BAĞ-KUR'LULARIN ÖDEMELERİ

Asgari ücretin değişmesi ile birlikte kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların yani Bağ-Kur kapsamında çalışanlarında prim oranları değişti buna göre bu kapsamdaki sigortalıların bir aylık prim oranı 1.015,34 TL. oldu. Ancak bildiğiniz üzere primlerini düzenli olarak ödeyen sigortalarımız 5510 sayılı Kanun teşvikinden yani 5 puanlık indirim teşvikinden faydalanmakta olup bu kapsamdaki sigortalarımız ise 2020 yılı için aylık 868,19 TL. prim ödeyeceklerdir.

Tarım Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılarımızın primleri diğer Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılardan farklı olarak 30 gün üzerinden değil, prime esas günlük kazanç tutarının 27 katı üzerinden hesaplanmaktadır.

Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecektir.

Buna göre 2020 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı:

2.943 TL ; %34,5; 27 ; 30=

913,80 TL'dir. Yine primlerini düzenli ödedikleri takdirde bu kapsamdaki sigortalılarımız 5 puanlık indirim teşvikinden faydalanarak aylık 781,36 TL. prim ödeyeceklerdir.



İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR

Bağ-Kur kapsamındaki bir başka sigortalı kolu olan isteğe bağlı sigortalı kapsamındaki kişiler ise prime esas aylık kazancın %32 si olarak prim ödemekte olup bu kapsamdaki kişiler ise 2020 yılı için aylık 941,76 TL. olarak prim ödeyeceklerdir. Yine bu sigortalılarımız primlerini düzenli ödedikleri taktirde 5 puanlık indirim teşvikinden faydalanarak aylık 824,04 TL. prim ödeyeceklerdir. Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.



Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar işveren olarak sayılmamakta ve bu kapsamda sigortalı çalıştırdıkları her gün için prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemeleri gerekmektedir. Bu tutar 2020 yılı için günlük 1,96 TL. dir.

Ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı olarak işçi çalıştıran işverenlerin ise bu kişiler için günlük 31,88 TL. prim ödemeleri gerekmektedir.

Ek-5 kapsamında tarımda hizmet akdiyle çalışanlarda 2020 yılında prime esas günlük kazancın 27 katı üzerinden prim ödeyecek olup bu da 913,80 TL. yapmaktadır.

Ek-6 kapsamındaki taksi ve dolmuş şoförleri ile sanatçılar ise yine prime esas kazancın 27 katı olmak üzere %32,5 oranında prim ödeyecek olup 2020 için bu tutar 860,82 TL. dir. Eğer ayrıca işsizlik primi ödemek isterler ise bu sefer 940,28 TL. prim ödemeleri gerekmektedir.



GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ

Bildiğiniz üzere hane içinde kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin 1/3 ünden az olanların primleri devlet tarafından karşılanmaktadır. 2020 yılı için bu tutar 2.943/3 = 981 TL. olup gelir testi sonucunda hane içinde kişi başına düşen geliri bu tutardan az olanların genel sağlık sigortası haklarından prim ödemeden faydalanacaklardır.

Bu kişiler dışında kalan ve bakmakla yükümlü olmayan kişiler ise 2020 yılı içinde genel sağlık sigortasından faydalanmak için aylık 88,29 TL. prim ödeyeceklerdir.

Bildiğiniz üzere 5510 sayılı Kanunumuz ile sigortalı olan kişilere askerlik, doğum, avukatlık stajı v.b. günleri borçlanma hakkı getirilmiştir.

Bu kapsamdaki günlerini borçlanmak isteyen sigortalılarımız bu yıl için bir günlük borçlanma tutarı olarak 31,39 TL. ödemeleri gerekmektedir.

3201 sayılı Kanun gereğince yurtdışında geçen sürelerini borçlanmak isteyen sigortalılarımızın ise bir günlük borçlanma tutarı 44,15 TL. olmuştur.

Sosyal güvence içinde kalın...