Dünyadaki korona virüsü (COVİD-19) salgını nedeniyle ülkemizde de birçok önlem alındı. Vergi ve SGK ödemelerinin ertelenmesi gibi ekonomik tedbir paketleri, kısa çalışma ödeneği gibi çalışma hayatını destekleyici uygulamalar, kredi ödemelerinin ertelenmesi gibi bankacılık sistemindeki düzenlemeler, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar ile ilgili sokağa çıkma yasakları gibi önlemler, kamuda esnek ve dönüşümlü çalışma sistemine geçiş gibi birçok yeni uygulama hayatımıza geçti. Yeni uygulamalar ile birlikte, aslında var olan ama bazılarımızın bilmediği, ya da bildiği ama kullanmadığı SGK'nın e devlet uygulamaları gibi e devlet uygulamalarını da tekrar kullanmaya mecburuz. Bazılarımızın diyorum çünkü Sosyal Güvenlik Kurumunun E-devlet sistemi üzerinden verdiği 143 online hizmetini güvenle ve en hızlı şekilde alan her ay binlerce kullanıcısı var. SGK, e-devlette en fazla online uygulaması olan ve en fazla online hizmeti veren kamu kurumu. SGK'nın e devlet sistemindeki online uygulamalarından her ay yaklaşık 150 bin kullanıcı GÜVENLE online hizmet alıyor. SGK uygulamalarının E-devlet üzerinde ki kullanım oranı ise yaklaşık yüzde 30. En fazla tıklanan hizmeti ise hizmet dökümü. Sistem son derece güvenilir, kişiye özel ve evden çıkmadan aşağıda yazdığım tüm hizmetleri dakikalar içinde alabilirsiniz. SGK'nın E Devlet kapısı üzerinde sunduğu bazı ONLİNE HİZMETLER şunlar, diğerlerini sizler de e-devlete girip inceleyebilir ve kullanabilirsiniz.



Sigortalılık uygulamaları

■ SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ■ Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ■ SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama ■ 4A Hizmet Dökümü ■ 4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama ■ 4A Askerlik Borçlanması Başvurusu ■ 4A Doğum Borçlanması Başvurusu ■ 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama ■ 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama ■ 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu ■ 4B Basamak Bilgisi ■ 4B Borç Durumu ■ 4B Hizmet Bilgisi ■ 4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı ■ 4B Ödeme Dökümü ■ 4B Tescil Kaydı ■ 4C Tescil Kaydı ■ EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü ■ Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama ■ 4857 Sayılı Kanuna göre Kısmi Süreli Çalışan Sigortalıların Borçlandırılması ■ 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi ■ 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi Doğrulama ■ Ev Hizmetlerinde Çalışanların İstirahat Raporu Çalışmazlık Bildirimi



Emeklilik uygulamaları

■ 5510 Sayılı Kanun 4/1(c) Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanması ■ 4A-4B-4C Banka ve Adres Değişikliği ■ 4A - 4B- 4C Emekli Aylığı Kesintileri ■ 4A - 4B - 4C Emekli Aylık Bilgisi ■ 4A - 4B - 4C Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama ■ 4A - 4B - 4C Emekli Ödeme Bilgileri ■ Evlenme İkramiyesi Ödenmesi Talebi ■ Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi ■ Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama ■ Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim? ■ Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi ■ Toptan Ödeme Talebi ■ Emekli aylığı talepleri



Sağlık uygulamaları

■ 4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama ■ Katılım Payı Sorgulama ■ İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama ■ Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama ■ Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama ■ Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt ■ SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) ■ Tedavi Bilgileri Sorgulama



Diğer hizmetler

■ SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan Bu arada, ihtiyaç duyduğunuz bilgileri de evinizden çıkmadan ALO-170 i arayarak alabilir, SGK ile ilgili işlem bilgilerinizin cep telefonunuza gelmesi için sisteme kayıt olabilirsiniz.