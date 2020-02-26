Çalışma hayatının taraflarını hepinizin bildiği üzere işveren ve işçi kesimi oluşturmaktadır. Ancak bu iki tarafın arasında yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi ve taraflar arasında diyaloğun daha sağlam ilerleyebilmesi adına Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un da belirttiği gibi devlet çalışma hayatının üçüncü tarafı olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile iş ve işçi arayanlar bir araya getirilerek hem bu sürecin daha hızlı çalışmasına hem de aranılan niteliklere uygun iş ve işçinin bir araya gelmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile istihdam teşvikleri uygulanmakta böylece işverenlere uygulanan teşvikler ile istihdamın arttırılarak işsizliğin azaltılmasına çalışılmaktadır. Söz konusu istihdam teşvikleri genellikle ülke genelinde uygulanmakta olup bazı teşvikler ise sektörel bazda ya da dezavantajlı grupların işe alınması esnasında uygulanmaktadır.

Bu teşviklerin dışında sosyo-ekonomik anlamda diğer bölgelere nazaran daha az gelişme gösteren yerlerde istihdamın arttırılarak, yatırım olanaklarının sağlanması ve gelir dağılımının daha adil olması adına bu bölgelere özel teşvikler de uygulanabilmektedir.

Belirttiğim bu tür teşviklerin başında; sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen illerde ve bazı ilçelerde, sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanmak suretiyle üretim ve istihdam imkânlarını artırmak amacıyla yürütülen "İlave 6 Puanlık İndirim Teşviki" gelmektedir.

5 puanlık indirim teşvikinden faydalanan ve aşağıda sayacağım yerlerde faaliyet gösteren işverenlere ayrıca uygulandığından ilave teşvik olarak adlandırılmıştır.

Söz konusu teşvik 2013 yılından bu yana uygulanmakta olup 2019 yılı aralık ayında süresi dolmuş idi. Ancak 23.02.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulama süresi 31.12.2020 olarak değiştirilmiş olup söz konusu teşvikten yararlanan işverenlerimiz bu yılın sonuna kadar ilgili teşvikten yararlanmaya devam edeceklerdir.



YARARLANMA ŞARTLARI

Söz konusu teşvikten faydalanan işverenler için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır.

Bu teşvikler ile asgari ücretli çalışan bir sigortalı için bir aylık prim ödemesinde 323,74 TL indirim sağlanmış olmakta, ödenmesi gereken bir aylık SGK primi 779,89 TL düşmektedir. Bu teşvikten faydalanmak için; Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı, primler yasal süresi içerisinde ödenmelidir. Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu olmaması, varsa bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması, yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli ödemesine devam edilmelidir. Ayrıca kayıt dışı sigortalı çalıştıran ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunan işyeri olmamalıdır.



51 İLDEKİ İŞVERENLER

Söz konusu teşvikten aşağıda saydığım ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine göre belirlenmiş 51 il ve 2 ilçede faaliyet gösteren işverenler bu yıl sonuna kadar faydalanabilecektir. Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Adıyaman, Aksaray, Ağrı, Ardahan, Bartın, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Çorum, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Kilis, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sivas, Sinop, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat. Yukarıda belirttiğim illerin dışında Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler de söz konusu teşvikten faydalanabileceklerdir.

Sosyal güvence içinde kalın...