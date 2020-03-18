Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede bir çok ülkeye yayılan korona virüs salgınında Bakanlıklarımızca koordineli olarak uygulamaya konulan etkin önlemler sayesinde, Ülkemiz salgına karşı en etkili ve hazırlıklı dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer almıştır. Bu süreçte her Bakanlık hizmet verdiği alanlar içinde çeşitli önlemleri almakta, almaya devam etmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızda korona virüs ( COVID-19) kapsamında alınacak tedbirleri anlatan bir genelge yayımlamıştır. Bu genelge kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'muzca vatandaşlarımızın iş ve işlemlerine yönelik bazı kolaylaştırıcı, mağduriyetlerini giderici tedbirler alınmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların, 1 Mart itibarıyla süresi sona eren sağlık raporları bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılacak. Yine bu kapsamdaki hastalar, yeni bir reçeteye ihtiyaç duymaksızın ilaç ve tıbbi malzemelerini sözleşmeli eczanelerden temin edebilecek. Bir ayı geçmeyecek sürelerde bu ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelleri SGK tarafından karşılanacak.



HİZMET ONLINE-VİRÜS OFFLINE

Yurt dışından gelen kişilere hekim tarafından "Z03.8 ve Z03.9" kapsamında tanı konulması halinde 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek. Ve bu vatandaşların iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak. Biyometrik Tanımlama yönteminin özel sağlık hizmet sunucularındaki zorunlu kullanımı da SGK'nın bir sonraki açıklamasına kadar askıya alınacaktır. Bu süreç içinde sosyal güvenlik hizmetlerinin de devamı önem taşımaktadır. Bilindiği gibi E-Devlet sistemi üzerinde en fazla uygulaması olan Kurum Sosyal Güvenlik Kurumumuz'dur. Bu süreçte, Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşlarımıza evinden çıkmadan, virüs ihtimaliyle hiç karşılaşmadan hizmeti ayağına getiriyor ve hizmet online-virüs offline sloganıyla sosyal güvenlik hizmetini online olarak da vermeye devam ediyor.



HİZMETİ EVDEN ALABİLİRSİNİZ

E-devlet şifreniz ile E-Devlet sisteminden SGK uygulamalarına erişerek, hizmet dökümü sorgulamadan, ilaç kullanım süresi ve rapor sorgulamaya, emeklilik hesabından, emekli maaşı bilgisi ve kesinti bilgisi öğrenmeye kadar 100'lerce hizmeti Sosyal Güvenlik Kurumunun Müdürlüklerine gelmeden evinizden almanız mümkün. Alınan hızlı ve etkin önlemler sayesinde, virüs salgınının ülkemizde diğer ülkelerdeki etkisini göstermeyeceğini umut ediyoruz ama unutmamız gereken otoriteler bu kadar çaba harcar iken vatandaş olarak bizlerin de yapması gereken tek şey bu süreçte evlerimizde beklemek, mümkün olduğunca dışarı çıkmamak, dolaşmamak, kalabalık alanlara girmemek ve Sağlık Bakanlığımızın korona virüse karşı yayınladığı 14 Kuralını uygulamak, eğitimden, sosyal güvenliğe bir çok hizmeti online sistemlerden, edevlet sistemi üzerinden alabileceğimizi unutmamak olacaktır. Unutmayalım korona virüs alacağınız tedbirlerden daha GÜÇLÜ DEĞİL! Sosyal güvence içinde kalın...