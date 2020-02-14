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Anasayfa > Yazarlar > Extravagant tek
Extravagant tek ERGUN ONARIR Extravagant tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.02.2020, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta Göktuğ, Atanerhan, Kemankeş, Çamlıyayla ve Aliyar birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Denk güçlerin kapışması şeklinde geçecek bu yarışta Gürsoyhan, Silver Wolf, Güçlü Kız, Forever Here, Strabon ve Paramparça arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında favorim Alptuğhan. Riski sevenler tek yazsın!

4.AYAK: Tayların uzun mesafeli yarışını istim üzerindeki Extravagant'ın kazanmasını bekliyor ve tek yazıyorum.

5.AYAK: Dişi İngilizlerin yarışında Lady Yağmur, Pera, Jinet, Sweetie Beryl, Hazelnut ve Divine Beauty birincilik adaylarım.

6.AYAK: Kapanıştaki satış 2 koşusunda Ninoşun Oğlu, Eseralp, Güngör Ağa ve Zorluat öncelikli tercihlerim. İyi şanslar.

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