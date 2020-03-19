Virüslerin mutasyona uğratılarak biyolojik silah olarak kullanılması tarih boyunca çeşitli şekillerde görülmektedir. Moğollar ele geçiremedikleri kalelere vebadan ölmüş cesetleri mancınıkla atmışlar hastalıktan kırılan kaleleri savaşmadan elde etmişler, İngilizler Fransızlarla hareket eden Kızılderililere hastalık mikrobu olan battaniyeler hediye ederek binlerce Kızılderilinin salgından ölümüne neden oldular. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda biyolojik savaşla ilgili çalışmalar hiç hız kesmedi.

Japonlar Doktor Shiro İshi liderliğindeki Birim 731 ile işgal ettikleri Çin topraklarında 600 bine yakın Çinlinin ölümüne neden olan biyolojik silah çalışmaları yaptılar.

Naziler, Dr. Hubertes Strughold liderliğinde Yahudilerin çoğunlukta olduğu insanlar üzerinde deneyler yaptılar.

1945'te savaştan sonra ABD hem Japon doktor Shiro İshi'yi hem de Alman Doktor Hubertes Stroghold'u işledikleri savaş suçlarını görmezden gelerek ABD'ye aldı. Alman doktor ve 34 Alman bilim adamının yaptığı Yahudilerle ilgili çalışmalar ortadan kaybolurken bu bilim adamları ABD Uzay Tıbbı çalışmalarında yer aldı.

Japon doktor ise 10 bin sayfadan fazla bilgi ve belgeyi ABD'li yetkililere teslim etti ve profesör ünvanı ile 1943 yılında Maryland eyaletinde kurulan Fort Detrick askeri üssünde kurulan Enfeksiyon Hastalıkları Tıbbi Araştıma Enstitüsü'nde hocalık yaptı. ABD 1943-1969 yılları arasında resmi olarak 150'den fazla biyolojik silah çalışması yaptı. Daha sonra bu çalışmalar resmi olarak kaldırıldı. Gizli olarak bu çalışmaların devam ettiği üstü örtülse de pek çok kez açığa çıktı.



YENİDEN İSPANYOL GRİBİ

2001'de demokrat senatörlere ve yayın kuruluşlarına yollanan şarbon sporları nedeniyle 5 kişi öldü. Baş şüpheli Fort Detrick biyoloji araştırmacısı Bruce Ivirs şüpheli bir şekilde intihar etti. 2009'da Fort Detrick tesislerinde merkezi sağlık otoritesine beyan edilmemiş patojenler bulundu faaliyetleri geçici olarak askıya alındı. Yine Atalanta kentinde ABD hükümeti için çalışan özel bir laboratuvarda 1918 yılında dünyada 50 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan İspanyol gribinin virüsünü yeniden yaratmayı başardılar ve halen bu virüsü canlı olarak üst düzey güvenlikli bir kasada saklamaktalar.

Sadece ABD değil başta Rusya, Çin, Belçika, İngiltere olmak üzere pek çok ülke biyolojik silah çalışmalarına devam ediyor. Çünkü milyarlarca dolar harcayarak nükleer bomba ile elde edebileceğiniz etkiyi biyolojik silahta 1000'de bir maliyetle elde edebiliyorsunuz. Üstelik biyolojik silah ülkelerin fiziki yapısını ve doğal kaynakları yok etmiyor. Biyolojik silahın ilacı da siz de olunca hem rakip ülkelere kolayca diz çöktürebiliyor hem milyarlarca dolar kolay para kazanabiliyorsunuz.

Devletler sadece hedef ülke insanlarının ölmesi için biyolojik silah çalışması yapıyor.

Bu nedenle Türk insanının gen yapısının incelenmesinde kullanılabilecek tıbbi verilerin Türkiye'de tutulması öncelikli işlerimizden biri olmalı. Yerli ve milli silah sanayisine önem veren Türkiye'nin bu konuda da gerekli önlemleri alması gerekmektedir. - BİTTİ-