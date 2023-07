Sözde müttefiklerin örtülü ambargosu

Başta ABD olmak üzere NATO müttefikimiz olan ülkeler Türkiye'ye yıllardır örtülü ve açık ambargo uygulamaktadırlar. F-16 uçaklarından atılan havadan havaya Sidewinder ve Amraam füzeleri ile yer hedeflerine atılan güdümlü bombaları, gemilerimizde mevcut RAM yakın hava savunma sisteminin yedek roketlerini, İ sınıfı fırkateynlerimizde kullanmak için talep ettiğimiz RAM yakın hava savunma sistemi ve ABD yapımı Mark 41 dikey füze atım sistemlerini de vermiyorlar.Hava Savunma Sistemi Patriotları Türkiye'ye vermeyen ABD, S-400 aldığımız için bize yaptırım uyguluyor.Sözde müttefiklerin vermediği her silah sistemini, her füzeyi ve her güdümlü mühimmatı kendimiz üretiyoruz.İ Sınıfı İstanbul Fırkateyni'ne, Levent ve MDLAS Projesi kapsamında ürettiğimiz füze sistemlerini yerleştirerek bir ambargoyu daha boşa çıkarmaktayız.Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi adlı anlaşma uyarınca ülkeler başka bir ülkeye menzili 300 km'yi geçen füze ve füze teknolojisi vermeleri yasaklanmıştır.Bu nedenle Türkiye füze motorlarını kendisi geliştirerek kendi füzelerini imal etmeye başlamıştır.Tek asker tarafından portatif olarak omuzdan atılabilen "manpads"olarak adlandırılan füze sistemi araçların üstüne de monteli olarak kullanılmaktadır. 4 km irtifayave 8 km menzile sahiptir.Milli üretimimiz olan Ada sınıfı Korvetlerimiz ve İstif sınıfı fırkateynlerimizde kullanmak istediğimiz ancak uygulanan örtülü ambargo nedeniyle alamadığımız lançeri Alman, füzeleri ABD yapımı olan RAM yakın hava savunma sisteminin yerine Roketsan tarafından geliştirilen silah sistemimizdir.Sungur füzesinden geliştirilmekte olan 21 adet füze taşıyacaktır. İlk atış testleri 2023 yılında yapılacaktır.(MİDLAS): Donanmamızın güçlü bir hava savunma sistemine sahip olması gereken dikey atım lançer sistemi olarak ABD yapımı mark 41 sistemlerini kullanmakta idik. ABD fırkateynlerimiz için talep ettiğimiz siparişleri yıllardır bekletiyor. 2022 yılında başarıyla denenen MDLAS sistemi İstanbul Fırkateynine entegre edilmiştir.8 km. irtifaya ve 15 km. menzile sahiptir. Bir araç üstü lançerde 6 adet füze bulunmaktadır.Birliklerin yakın hava savunması için kullanılmaktadır.2021 yılında TSK'ya teslim edilerekkullanılmaya başlanmıştır.15 km. irtifaya çıkabilen ve 35 km. azami menzile sahip olan füzemizdir.Sahip olduğu radar 60 hedefi takip edebilmekte 9 hedefe aynı anda ateş edebilmektedir. Bir araç üstü lançerde 6 adet füze bulunmaktadır.2022 yılında TSK'ya teslim edilmiştir.İhracatı ile ilgili pek çok ülke ile görüşmeler devam etmektedir.25 km. irtifaya çıkabilen füzenin blok 0 olarak adlandırılan çeşidi 75 km. menzile sahiptir ve 2023 yılında Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanmaktadır. Geliştirme çalışmaları devam eden blok 1 çeşidi ise 100 km menzile sahip olup 2024 yılında, 150 km. menzile sahip olan blok 2 olarak adlandırılan roketinin ise 2025 yılında teslim edilmesi planlanmaktadır.Atmosfer dışına çıkan Balistik füzeleri vuracak sistemin ise 2028 yılında teslim edilmesi planlanmaktadır.Roketsan tarafından Çin teknolojisine dayalı olarak geliştirilen 120 km. menzile sahip 585 kg ağırlığı olan ve 105 kg harp başlığı taşıyan füzemizdir. Bangladeş Ordusu'na ihraç edilmiştir.Roketsan tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen taktik balistik füzedir. 4 mach sürat yapabilen, 280+ km menzili olan, 2500 kg. ağırlığında ve 470 kg harp başlığı taşımaktadır. 2021 yılından beri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda kullanılmaktadır.KHAN olarak adlandırılan ihraç versiyonunun satışı için Endonezya ile 2022 yılının Kasım ayında satış sözleşmesi imzalanmıştır.Roketsan tarafından geliştirilmekte olan 4 mach sürat yapabilen kısa menzilli balistik füzemizdir.Yapılan ilk deneme atışında 561 km ötedeki hedefi tam isabetle vurmuştur. Resmen ifade edilmese de füzenin menzilinin 800 km'den daha uzun olduğu söylenmektedir.Roketsan tarafından geliştirilen 1000 km'den fazla menzili ile Türkiye'nin ilk orta menzilli balistik füzesi olacaktır. 2023 yılında ilk deneme atışı yapılacaktır.