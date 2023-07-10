Dünyanın şapka çıkardığı İHA teknolojileri

Türkiye'yi bölmek ve Suriye'de bir terör devleti kurmak isteyen batı bloğu ülkelerinin yanında, İsrail terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Heron insansız hava araçlarını Türkiye'ye verdi. Ancak bu hava araçlarının gecikmeli olarak Türk birliklerine gönderildiği ortaya çıktı. Arızalanan ve bakım yapılması gereken İHA'lar İsrail'de yıllarca bekledi ve Türkiye'ye geri verilmedi.Ardından savunma sanayiinde ortaya konulan eşsiz gelişimle TB-2 ve Anka isimli SİHA'larımız yerli ve milli olarak üretildi. Atak helikopteri, TB-2 ve Anka terörle mücadelede başarıyı getirdi. Havada 24 saatten fazla kalan bir SİHA 5000 kişilik bir Tugay gücünde askerin kontrol edebileceği alanı kesintisiz kontrol etmeyi sağladı.Suriye, Irak, Libya, Karabağ, Ukrayna ve Afrika ülkelerinde kullanılmış ve dünya başarısını kabul etmiştir. Bugüne kadar 500 adet üretilmiş olup yaklaşık 150 adet TSK'ya teslim edilmiştir. 150 kg. ağırlığında 4 adet mühimmat taşımaktadır.30 ülke ile ihracat sözleşmesi yapılmıştır.2023'ten itibaren üretim kapasitesi ayda 20 adete yükseltilmiştir. TSK, JGK, EGM, MİT, OGM tarafından kullanılmaktadır. İhracat fiyatı 5 milyon dolardır. 6 SİHA ve komuta sistemi ile yedek parça ve bakım gideri 50 milyon doları bulmaktadır. Aldığı siparişler fabrikanın 3 yıllık üretim kapa sitesini doldurmuş durumdadır.Dünyada ilk defa katlanır kanatlı, deniz platformlarına inip kalkabilecek SİHA'dır. Bütün dünyanın gözü bu SİHA'dadır. Japonya, İngiltere, Hindistan bu SİHA'nın alımı ile yakından ilgilenmektedir. Yerli motor PD-180 ile 2023 yılı içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirecektir. 280 kg. ağırlığında 8 adet mühimmat taşıyacaktır.TCG Anadolu gemisine 50 adet konuşlandırılması planlanmaktadır.Bugüne kadar 12 adet TSK ve MİT'e teslim edildi. 6 ülke ile ihracat sözleşmesi yapıldı.1350 kg mühimmat taşıyabilmektedir.F-16 savaş uçağının kullandığı tüm mühimmatları kullanabilmektedir.Bu nedenle kara hedeflerinin bombalanmasında F-16 uçaklarının yükünü hafifletecektir. Hem görev maliyeti düşecek hem de gövde ömürlerinin dolması yavaşlatılacaktır. Yılda 40 adet üretim kapasitesine sahip fabrikadaA-B-C modelleri olmak üzere 3 değişik motor ile üretim yapılacaktır.Subsonik (ses altı) jet motorlu olarak üretilen prototiplerin ardından süpersonik olarak da imal edilecektir. Ukrayna motorları ile üretilmekte olup 2025 yılından sonra yerli motor kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır.Keskin manevra kabiliyeti, dahili silah yuvası ve görünmezlik özelliğine sahiptir. Kısa pistli uçak gemilerine iniş kalkış kabiliyetine sahip olan modelinin de geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu özelliklere sahip ilk sihadır. 1500 kg. mühimmat taşıma kapasitesine sahiptir. Kızılelma'nın 2024 yılında TSK'ya teslim edilmesi planlanmaktadır. Yılda 36 adet üretim kapasitesi mevcuttur. A-B-C modelleri olmak üzere 3 değişik motor ile üretim yapılacaktır.PD-170 yerli motor ile uçmaktadır. Bugüne kadar 40 adet TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT'e teslim edilmiştir.Deniz Kuvvetleri radar, MİT ise sinyal istihbaratı için kullanmaktadır. 350 kg ağırlığında 8 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahiptir. 6 ülkeye ihraçedilmiştir. Tunus'a 3 adet, Kazakistan'a 3 adet teslim edilmiştir. Endonezya 12 adet, Cezayir 10 adet, Malezya 3 adet ve Çad 2 adet sipariş vermiştir.Kazakistan ile ayrıca 30 adet ortak üretim için anlaşma imzalanmıştır.12-15 milyon dolar/ ad satış fiyatıdır.3 SİHA ve 2 komuta sistemi ile yedek parça ve bakım gideri dahil ihracat fiyatı 80 milyon dolardır.Aldığı tüm siparişlerin değeri 550 milyon doları aşmaktadır.TUSAŞ-AKSUNGUR: 2 adet PD-170 yerli motor ile uçmaktadır. 750 kg ağırlığında 12 adet Mam-L mühimmatı taşıyabilmektedir.Yakında çok daha güçlü PD-222 yerli motor ile uçacaktır. 50 saatten fazla havada kalabilmektedir.Bugüne kadar TSK'ya 10 adet Aksungur teslimatı yapılmıştır. Özellikle Deniz Kuvvetlerince kullanılmaktadır. Kırgızistan ve Angolay'a ihracatı kesinleşmiştir. Tusaş her ay 1 Aksungur üretim kapasitesine sahiptir.TUSAŞ-ANKA-3: Mühimmatlarını gövde içinde taşıyacak olan muharip insansız bombardıman uçağı kuyruksuz yapısı ile radarda neredeyse hiç görünmeyecek şekilde subsonik olarak imal edilen ilk prototiplerin ardından 2. fazda süpersonik olarak imal edilecektir. Yüksek yük taşıma kapasitesi ile Kızılelma'dan daha çok mühimmat taşıyacağı ifade edilmektedir. Gövde içi bölme ve kanat altı iç bölmede yaklaşık 2600 kg mühimmat taşıyabilecektir. Gerektiğinde kanat altı dış istasyonlara da mühimmat yüklenebilecektir. 26 Nisan 2023 tarihinde hangardan çıkarak pistte taksi testi yapan Anka 3, 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirecektir. Dünyada bu tip kanatsız muharip insansız uçak sistemi üreten X-47B uçağı ile ABD ve S-70 Okhotnik uçağı ile Rusya bulunmaktadır. Türkiye bu tip insansız uçak üretecek olan üçüncü ülke konumundadır.