Türk devletinin batıya bağımlılığı böyle bitti

Türkler binlerce yıllık kültürü ve köklü devlet geleneği ile dünya üzerinde yer edinmiş bir millettir. Son 6 yüzyıldır İslamiyetin savunuculuğunu ve liderliğini de yapmışlardır. Batılı düzenin kurucuları 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Hilafetin kaldırılması ile İslam Dünyasındaki liderlik vasfının ortadan kalkmış olması ve Kafkaslar, Ortadoğu ve Afrika'da gönül, inanç ve kültür birliği olan coğrafyada bulunan ülkeler ile bağının kesilerek kontrol altında tutulabilmesi için pek çok yola başvurdular. Bunlardan bir tanesi de savunma sanayinin batıya bağımlı bırakılmasıdır.Atatürk döneminde milli ve yerli silah sanayinin kurulması için önemli çalışmalar başladı. Nuri Demirağ 1936 yılında temelini attığı fabrikasında ilk yolcu uçağını üretti ama devlet kurumları uçak siparişi vermediği gibi yurtdışına uçak satışını yasaklayan kanun çıkardı. Vecihi Hürkuş uçaküretti. Uçuş sertifikası' almak için İstanbul'dan Ankatifikası' ra'ya uçakla gitti ama bir türlü sertifika alamadı, uçağını parçalara ayırarak trenle Prag'a götürdü ve Çek yetkililerden uçuş sertifikasını aldı. Ama ülkede hiçbir kamu kurumu ve devlet yetkilisi yüzüne bakmadı.Şakir Zümre 1925 yılında Haliç'te kurduğu fabrikada Türk ordusunun ihtiyacı olan silah ve her çeşit mühimmatı üretti ancak ABD'nin Marshall yardımları ile bedava verdiği malzemeler nedeniyle fabrikanın üretimi durdu ve soba fabrikasına dönüştürüldü. Nuri Killigil 1940 yılında silah ve mühimmat üretmeye başladı. 1946'da Sütlüce'ye taşıdığı fabrikada 1949 yılında büyük bir patlama meydana geldi. Kendisi ve 27 çalışanı öldü. Atatürk'ün ölümünden sonra sanki görünmez bir el tüm çalışmaları engelliyordu.Yıllarca akamete uğrayan ve son 20 yılda yapılan çalışmalar ile savunma sanayimizin Cumhuriyetimizin 100. yaşında ulaştığı seviye sayesinde PKK/ YPG terörü ülke içinde bitme aşamasına geldi. Türk Ordusu aynı anda birçok ülkede dış operasyon yapma kabiliyeti kazandı. Ordumuzu bu hale getiren hava araçları ise şöyle:Turboprop motoru olmasına rağmen son derece çevik ve tırmanma hızı yüksek bir uçak olup yeni nesil jet uçaklarında bulunan donanıma sahiptir. Eğitim uçağı olup silahlı versiyonu bulunmaktadır. Libya'ya 6 adet eğitim, Nijer'e 2 adet ve Çad'a 3 adet silahlı modeli ihraç edildi. Nijer'e ilave sipariş için görüşmeler devam ediyor.Tek motorlu ve çift kişilik jet eğitim uçağı olmakla birlikte tek kişilik hafif taarruz uçağı (yakın hava desteği& hava devriyesi) olarak da kullanılacaktır. İlk uçuşunu 25 Mart 2023 tarihinde yapan uçak 2025 yılından itibaren Hava Kuvvetlerinde bulunan T-38 ve F-5 uçaklarının yerini alacak. F-16 uçaklarının taşıyabildiği mühimmatın tamamını kullanabilmektedir (mk-84 hariç). 2722 kg mühimmat taşıma kapasitesi bulunan uçağın TCG Anadolu gemisine iniş-kalkış yapabilecek bir modelinin geliştirilmesi planlanıyor. ABD'den 100 adet motorun lisans altında Türkiye'de üretilmesi için talepte bulunulmuştur.Çift motorlu, 5. nesil görünmezlik özelliği, gövde içi silah yuvası, radar soğurucu boya kaplama, düşük ısı bırakan özel egzoz, arttırılmış durumsal farkındalık, sensör fizyonu ve nöral ağ bağlantısı sağlayan görünmeden görme & daha uzaktan vurabilme ilkesi ile geliştirilmektedir. Yaklaşık 10.000 kg mühimmat taşıyabilecektir. Blok 10 olarak adlandırılan ilk 20 uçak 4.5'uncu nesil olarak ABD motorları ile imal edilerek 2028 yılında hava kuvvetlerine teslim edilecek. Blok 20 versiyonu yerli motorla üretilecek. Hava Kuvvetleri toplam 200 uçak alımı planlamakta. Azerbaycan, Katar, Pakistan, Malezya ve Endonezya, BAE ve Suudi Arabistan Kaan alımı ile yakından ilgilenmekte.