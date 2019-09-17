Seçimde terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'yle açık bir ittifaka giren ve bu partinin desteğiyle İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini kazanan CHP, bunun diyetini ödüyor. Devlet teröre destek verdikleri için HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarını görevden alınca CHP, bu yüzden en çok ses çıkaran parti oldu. Ekrem İmamoğlu, bu yüzden Diyarbakır'a gidip görevden alınan HDP'li 3 başkana açık destek verdi.

Yine Diyarbakır'da görevden alınan HDP'li eski belediye başkanı, CHP'liler tarafından İzmir'de bu yüzden ağırlandı ve "Her yer Amed, her yer direniş" sloganları eşliğinde alkışlattırıldı.



HEYET GÖNDERME HAZIRLIĞI



Maalesef CHP'den aynı duyarlılığı dağa kaçırılan çocuklarını geri alabilmek için HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan anneler konusunda göremedik. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, önceki günkü Parti Meclisi toplantısında annelere yarım ağızla bir destek açıklaması yaptı, o kadar...

Şimdi, kulağıma Kılıçdaroğlu'nun bu anneleri ziyaret etmeleri için Diyarbakır'a bir heyet göndermeye hazırlandığ bilgisi geldi... HDP'ye bu kadar aleni destek verirken CHP'nin atacağı bu adımın samimiyetine inanan tek bir kişi çıkar mı? Bence çıkmaz..



YAMAN ÇELİŞKİ



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisi CHP'de bugünlerde başlayacak il ve ilçe kongreleri süreci için "Ben karışmıyorum ve de karışmayacağım" mesajı veriyor. En son bir TV kanalına verdiği röportajda da bu konu sorulunca "Beni hiç ilgilendirmiyor.

Merak bile etmiyorum" diye konuşmuş.



EKİBİ HARIL HARIL ÇALIŞIYOR



Başkan Soyer böyle söylüyor ama CHP İzmir örgütünde, Soyer'in en yakın ekibi içerisinde yer alan Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın, kongreler için yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu bilmeyen yok.

Bu ekip, Devrim Barış Çelik ile İzmir Büyükşehir Meclisi CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç'ı İl Başkan adaylığı için hazırlıyor.



CHP'DE SON KONGRE KULİSLERİ YENİ ASIR'DA



CHP İzmir örgütü, ilçe ve il kongreleri öncesi kaynıyor. Bir yandan Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın ekibi, diğer yandan da yukarıda da belirttiğim gibi Başkan Tunç Soyer'in ekibi yoğun olarak çalışıyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ekibi ile Musa Çam gibi eski vekillerin yer aldığı gruplar da nabız yokluyor.



İLÇELERİN NABZINI TUTTUK



Mücadele ilçe delegesi seçimleriyle başlayacağı için İzmir'de mahalle mahalle savaş yaşanıyor. Biz de Yeni Asır olarak tüm ilçelerde CHP örgütünün nabzını tuttuk. Hangi ilçede kimlerin gönlünden ilçe başkan adaylığı geçiyor, hangi ekip kimi destekliyor, tüm bunları yarın başlayacağımız yazı dizisiyle siz okurlarımıza aktaracağız. Bekliyoruz...