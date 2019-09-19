İzmir, geçtiğimiz günlerde Karabağalar'da meydana gelen yangınla akciğerlerinin önemli bir bölümünü kaybetti. Yangının rüzgarın da etkisiyle saatlerce kontrol altına alınamaması maalesef siyaseten kullanılmaya çalışıldı.

İzmir ve Türkiye yanan ağaçların görüntülerini içi sızlayarak izlerken CHP'li bazı milletvekillerinin öncülüğünde hükümet ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na yönelik Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçakları üzerinden bir kara propaganda yürütüldü.



PKK ÜSTLENİNCE EZBER BOZULDU



Ancak hükümeti yıpratma aracı olarak kullanılmaya çalışılan yangını PKK üstlenince tablo değişti. CHP'nin adeta ezberi bozuldu. CHP'de hiç kimse çıkıp PKK'ya bir laf söylemedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Erhan Çalışkan'ın yangını üstlenen PKK'nın kınanması talebiyle meclis toplantısında verdiği önergenin CHP'liler tarafından reddedilmesi ise, Türkiye çapında yankı buldu.

Kamuoyunda tepki gören bu adım, doğal olarak "CHP, PKK'nın uzantısı HDP ile yaptığı seçim ittifakının diyetini ödüyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.



SOYER AÇIKLAYAMADI



Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bağlandığı canlı yayında kullandığı ifadeler işin tuzu biberi oldu. Soyer'i ilk kez kendini ifade etmekte bu kadar zorlanırken gördüm.

Lafı döndürdü dolaştırdı, önergenin aslında PKK'nın kınanmasıyla bir ilgisi olmadığını söyledi. Bir ara önergeyi içinde yer alan şehit ailelerine yönelik yardım kampanyası başlatılması talebi nedeniyle reddettikleri manasına gelen ifadeler bile kullandı. Programda yer alanlar dakikalarca Soyer'in tam olarak ne söylemek istediğini çözmeye çalıştı. AK Parti de Soyer'in bu açıklamaları üzerine, "PKK'nın kınanmasına" yönelik somut ifadeler içeren önerge metnini kamuoyuna açıklayıverdi.

Soyer, bu canlı yayın kazasının ardından dün yazılı bir açıklama yaparak durumu toparlamaya çalıştı.



30 İLÇE İÇİN HAZIRLIK



Aldığım bilgilere göre, AK Parti şimdi de aynı önergeyi Büyükşehir'in yanı sıra İzmir'deki 30 ilçe belediye meclisinde de vermeye hazırlanıyor. Bu önergenin Ekim ayında meclislerdeki AK Parti grupları tarafından gündeme getirileceği belirtiliyor.

Bu arada, AK Parti Genel Merkezi'nin de İzmir'in öncülük ettiği bu adımı Türkiye'ye yaymayı ve bu önergeyi tüm belediye meclislerine getirmeyi gündemine aldığı ifade ediliyor. HDP'yle seçim ittifakının ardından orman yangını için bile PKK'ya tepki gösterememesi her geçen gün CHP'nin hanesine eksi olarak yazıyor.



BU NEYİN RAHATSIZLIĞI AYTUN BEY?



AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde verdiği "PKK'yı kınama" önergesi Millet İttifakı'nı İzmir'de ilk kez çatırdatmıştı.

İyi Parti (İP), ortağı CHP'nin aksine önergeyi kabul yönünde oy kullanmıştı. Öğrendiğime göre, İP'nin İzmir Milletvekilliği görevini de sürdüren Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ı rahatsız etmiş. Çıray, Büyükşehir Meclisi İP Grup Başkanvekili Kemal Sevinç'i aramış ve önergeyi kabul oyu vermelerine tepki göstermiş. Çıray, İP'nin bundan sonra Büyükşehir Melcisi'nde CHP'yle birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtmiş. İP'nin önergeye olumlu oy kullanmasını bir gurur vesilesi olarak sunması gerekirken duyulan bu rahatsızlık çok manidar!