Olacak iş değil... Atatürk'ün "En büyük iki eserimden biri" dediği CHP ne hallerde...

CHP'nin tabanı sıkıntılara göğüs gererken tepesinde olanlar, hem ülkeyi hem de partiyi bitirmek için ellerinden geleni yapıyor... PKK'nın uzantısı HDP'yle kurulan ittifakın ardından şimdi de IMF rezaleti patladı... Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere aylardır "Ekonomi battı, iktidar yakında IMF'ye teslim olacak. Başka çaresi yok" laflarını dillerinden düşürmediler, sonunda IMF ile otelde gizlice görüşürken basılan kendileri oldu...



ARTIK İZAH EDEMEZLER



Üstelik CHP adına o otele giden kişinin de, bir dönem IMF'in isteğiyle Türkiye'ye vali gibi atanan Kemal Derviş'in sağ kolu olan Parti Sözcüsü Faik Öztrak çıktı. Onun yanında da, Merkez Bankası başkanıyken dünyada dolar bollaşmasına rağmen 'faizleri düşürmemekle' eleştirilen İP'li Durmuş Yılmaz vardı. Artık ne açıklama yaparsalar yapsınlar, bu rezaleti millete izah edemezler... CHP'nin başındaki isimlerin partiye verdiği zararı, dünya alem bir araya gelse veremez.



KILIÇDAROĞLU YÜCEL'İ Mİ İŞARET EDİYOR?



CHP İzmir'de il kongresi öncesi "Genel Başkan Kılıçdaroğlu, mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'i işaret ediyor mu, etmiyor mu?" tartışması yaşanıyor.

Başta Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın ekibi olmak üzere Yücel'e yeniden aday olması için destek verenler alttan alta "Kemal Bey, uzlaşı adayı olarak mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'i istiyor" söylemini yayıyor. Bu şekilde üyelerin Yücel'i desteklemesini sağlamak amaçlanıyor.



"BU BİR ALGI OPERASYONU"



Ancak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan ekip başta olmak üzere Yücel'in adaylığına karşı çıkanlar ise, bunun bir algı operasyonu olduğunu savunuyor ve Genel Başkanın kesinlikle kimseyi işaret etmediğini vurguluyor.

Yücel'i istemeyen cephenin önemli isimlerinden İzmir Milletvekili Murat Bakan da dün "Genel Başkanla görüştüm.

Kafasında bir isim yok. Görüşmenin detaylarını açıklamam doğru olmaz ama 'şu olsun, bu olsun' demiyor" açıklamasında bulundu. Nasıl yapılır bilmiyorum ama CHP İzmir örgütündeki bu tartışmanın sona ermesi için Kılıçdaroğlu veya genel merkezin durumu bir şekilde açıklığa kavuşturması gerekiyor.



YILMAZ'IN İLK TRANSFERİ İZMİR'DEN



CHP'den ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğunu açıkladı. Yeni partide eski bakan Abdulhaluk Mehmet Çay ve Prof.

Dr. Anıl Çeçen gibi isimlerin yer alacağı belirtilirken, Yılmaz ilk transferini İzmir'den yaptı. CHP Kadın Kolları eski MYK Üyesi olan ve daha önce CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na da aday olan İzmirli Düriye Taş, Öztürk Yılmaz'ın partisinde yer alacağı belirtildi. Taş, dün partinin beyin takımındaki isimlerin katıldığı ve Yılmaz'ın açıklamalarda bulunduğu toplantıda oluşturulan divan heyetinde yer aldı.