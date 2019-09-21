Yeni Asır, CHP İzmir'de kongre süreci öncesi parti örgütünün nabzını tutuyor. İlçe ilçe son durumu anlattığımız yazı dizisi büyük ilgi görüyor. İlçelerde kıran kırana bir yarış yaşanırken il başkanlığı için de çalışmalar hızla sürüyor.

İl Başkanlığı için aktif olarak çalışan grupların başında Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan Başkanveliki Mustafa Özuslu ve İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu'nun geldiğini daha önce dile getirmiştik...

Milletvekili ve ilçe belediye başkanları da saflarını netleştirmeye başladı.

İşte son durum...



YÜCEL'İ DESTEKLEYENLER



Özkan ekibi, 2017'deki il kongresinde karşısına rakip çıkardığı mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'i destekliyor. Bu ekipte 2017'de Yücel'in rakibi olan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da bulunuyor.

Özkan'la birlikte hareket etmeseler de Yücel'i destekleyen başka isimler de var...

Bunlar, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin... Yücel'i destekleyenlerin en büyük ümidi, büyükşehirlerde il kongrelerine uzlaşı adayıyla gidilmesini isteyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Yücel'i işaret etmesi...



SOYER'E DESTEK VERENLER

Öte yandan Deniz Yücel'in tekrar aday olmasını istemediği bilinen Başkan Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan ekibe destek verenler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Milletvekilleri Murat Bakan'ın Tunç Soyer ekibiyle çalıştığı zaten biliniyordu.

Şimdi Milletvekili Mahir Polat'ın da Soyer'le hareket ettiği belirtiliyor. Yine milletvekilleri Kani Beko ve Özcan Purçu'nun da bu ekipte yer aldığı kaydediliyor.

Belediye başkanları cephesinde de bu ekiple hareket edenler var. Bunların başında Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz geliyor. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün de bu ekibe yakın olduğu belirtiliyor.

Bu kanatta il başkan adaylığı için Devrim Barış Çelik ile Nilay Kökkılınç'ın üzerinde durulduğu daha önce kulislerden yansıyanlar arasında yer almıştı.



BU GİDİŞAT NEREYE?



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'nin orman yangınlarını kendisinin çıkardığını açıklayan PKK'yı kınamayı reddetmesinin yankıları sürerken İstanbul'dan gelen bir haber, CHP'yi daha da zor durumda bıraktı.

Pendik'teki orman yangınını çıkardığı kamera görüntüleriyle saptanıp yakalanan hain, PKK bağlantılı çıktı. Umarız yakında İzmir'i yakan hainler de yakalanır.



HAYRA ALAMET DEĞİL



Bu arada 'PKK'yı kınamama' krizinin üzerine şimdi de Kültürphark'ta Başkan Tunç Soyer'in katılımıyla açılan 'İşgalden Kurtuluşa Bir Milletin Mucizevi Yolculuğu' isimli serginin açılış töreninde İstiklal Marşı'nın okunmaması ve Atatürk ile arkadaşları için saygı duruşunda bulunulmamasıyla yeni bir skandal patladı. Bazı davetliler, bu duruma tepki göstererek töreni terk etti. PKK'nın uzantısı HDP'nin seçimde açıkça Başkan Tunç Soyer'i desteklemesinin ardından yaşanan bu gelişmeler hiç hayra alamet değil...