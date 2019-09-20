İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kentin akciğerini yakan orman yangınlarını üstlenen PKK'nın, CHP'nin tavrı nedeniyle kınanmaması Türkiye gündemine oturdu. Başkan Tunç Soyer ve Başkanvekili Mustafa Özuslu, açıklama üstüne açıklama yaparak durumu düzeltmeye çalışıyor. Meclis'te CHP Grup Başkanvekilliği görevini de yürüten Özuslu, dün yaptığı son açıklamada yine bunun bir siyasi karar olduğunu ve böyle bir karar alındığında belediye meclisinin İçişleri Bakanlığı'nın girişimiyle feshedilebileceği bahanesini öne sürdü.



İŞTE SİZE ÖRNEK KARAR



Buradan kendilerine sesleniyorum.

Sayın Soyer ve Özuslu...

İşte size CHP yönetimindeki Menemen Belediyesi ve işte bu belediyenin meclisinde kabul edilen 'PKK'yı lanetleme' önergesi...

MHP'li Meclis Üyeleri Bahadır İnanlı ile Serkan İnceoğlu, 2 Eylül'deki meclis toplantısına "PKK terörü vahşice ve acımasızca tüm halkımız için yaşam kaynağı olan, ulusal servetimiz ormanlarımızı yakarak yok etmektedir. PKK terörünün ve her türlü terörün meclimizde onaylanarak lanetlenmesini yazılı önerge olarak sunarız" şeklinde bir başvuruda bulundu.





OYBİRLİĞİYLE KINANDI



CHP'li Başkan Serdar Aksoy da verilen önergeyi destekledi ve yukarıda fotoğrafını yayınladığım önerge kabul edilerek PKK lanetlendi. Çok da güzel oldu.

Demek ki, isteyince oluyormuş...

Ama siz aynısını maalesef Büyükşehir Meclis toplantısında yapmadınız.

Hem bu ülkede, PKK'yı kınadığı için bir belediye meclisinin kapatılması düşünülebilir mi?



AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN



Şimdi Menemen Belediye Meclisi, PKK'yı lanetleyen bir karar aldığı için kapatılacak mı?

Lütfen, artık "Önergeyi şu gerekçeyle, bu gerekçeyle kabul etmedik" demeyi bırakın... Hele hele "Böyle bir karar alınsaydı Meclis feshedilirdi" şeklindeki bahaneyi ise hiç ileri sürmeyin. Zira, bu artık resmen aklımızla dalga geçmek oluyor.

Bu arada PKK'yı lanetleyen Menemen Belediye Meclisi'nin tüm üyelerini de buradan kutluyorum.



ÇIRAY: ARAMADIM



İyi Parti (İP) AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde verdiği "PKK'yı kınama" önergesine CHP'nin aksine kabul oyu vermişti. Dün size bu köşede 'kulislerde konuşulan' bir konuyu aktarmıştım.

"İP'nin İzmir Milletvekilliği görevini de sürdüren Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ı rahatsız etmiş. Çıray, Büyükşehir Meclisi İP Grup Başkanvekili Kemal Sevinç'i aramış ve önergeye kabul oyu vermelerine tepki göstermiş" ifadesini kullanmıştım. Sayın Çıray dün aradı ve kendisinin kesinlikle Sevinç'i bu nedenle arayıp tepki göstermediğini dile getirdi. Cevap hakkı olarak Çıray'ın bu sözlerini aktarıyorum.