Türkiye, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki 25 milyon liralık rüşvet iddiasıyla çalkalanırken İzmir'de de art arda skandallar patlıyor.

Gaziemir Belediyesi'nde yaşananlar deşildikçe insan dehşete kapılıyor...

Dün bu köşede Gaziemir Belediyesi'ndeki 'çiçek ihalesi' skandalını gündeme getirmiştik. CHP'li Başkan Halil Arda, 'çiçek ihalesi' vermediği CHP'li bir Meclis üyesinin kendisini hedefe koyduğunu ve bazı partililerin ise, bu isme sahip çıktığını açıklamıştı.

Biz de yaptığımız araştırmada Arda'nın işaret ettiği Meclis üyesinin Levent Çağlarsu olduğu bilgisine ulaşmıştık



GERİ DÖNÜŞÜM SKANDALI



Çağlarsu, dün belediyenin böyle bir ihalesi olmadığını savunurken Arda ise, bu defa yine CHP'li isimlerin başrolde olduğu 'geri dönüşüm' ihalesini gündeme getirdi.

Arda'nın iddialarına göre, ilçedeki geri dönüşüm malzemelerinin toplanması işi geçmişte CHP'li eski Meclis Üyesi Ali Kaya'nın şirketine verilmiş. Ancak belediyenin bu işten hiç geliri olmamış.

Anlattığına göre Arda bu yıl açık ihale yapmaya karar verince devreye CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan girmiş ve Başkan'dan bu işi CHP'li Kaya'nın şirketine 'yine bir kuruş bile almadan' vermesini istemiş...



KAZANILAN PARALAR NEREDE?



Arda da kabul etmemiş ve ihaleye çıkmış. Belediye bu işten yıllık 1 milyon liranın üzerinde gelir elde eder hale gelmiş...

Düşünebiliyor musunuz, 1 milyon lira... Demek ki, bu işi yapacak şirket buradan çok daha fazlasını kazanacak ki, belediyeye de 1 milyon liranın üzerinde bir para verecek.

Peki bu işten daha önce para kazanılmamış mı? Kazanıldıysa o paradan neden belediyeye pay verilmemiş?



TENCERE DİBİN KARA...



Bu arada Halil Arda sütten çıkmış ak kaşık mı?

Onun hakkında da birçok 'iddia' var...

Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca'nın söylediklerine bakılırsa CHP'lilerin kendi içlerindeki bu kavga adeta "Tencere dibin kara seninki benden kara" misali bir noktaya doğru gidiyor...

Atmaca'nın iddialarına göre, Arda da bir firmadan iki makam arabası almış ve bunları borca karşılık aldığını söylemiş.

Atmaca, "İhalesiz makam aracı satın alınamaz" diyor ve şöyle devam ediyor:

İMAR DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI



"Ayrıca arabaların alındığı firmanın yeriyle ilgili bir imar değişikliği söz konusu.

Buna da itiraz ettik. Burada rantın ağababası vardı. Belediye başkanı emekçileri işten çıkarıyor. Esnafa zulmediyor.

Ama iş bu firmaya gelince belediye başkanı şefkat yumağına dönüşüyor.

Ayrıca Seydaş A.Ş diye bir şirketi hibe aldı. Belediyenin gelir getiren mülklerini ayni sermaye olarak bu şirkete aktardı.

Çünkü yandaşlara ihalesiz iş verecek.

Arda, köşeye sıkıştı. Şimdi köşeden çıkmak için sağa sola saldırıyor." Kamuoyuna yansıyan bu açıklamaların ardından Gaziemir'de artık devreye mülkiye müfettişleri ve Cumhuriyet savcılarının da girmesi gerekiyor...