Ünlü bilgin İbn-i Haldun'un "Coğrafya kaderdir" şeklinde meşhur bir sözü var. Bu söz İzmir için gerçeği yansıtmıyor. Çünkü, İzmir dünyanın en güzel coğrafyalarından birine sahip olmasına rağmen kötü yönetildiği için bu güzellik İzmirlilerin yaşam kalitesine yansımıyor.

2020 yılına günler kala su çilesi çekiyoruz... Bu çile belki 20 yıldır hep başımızda. 2-3 yılda bir de şimdiki gibi çok büyük çaplı kesintilerle karşılaşıyoruz.

Ancak, bu kenti yöneten Büyükşehir Belediye Başkanları hamaset üretmek yerine iş yapmadığı için kronik hale gelen bu sorunu çözemiyoruz.



AH KOCAOĞLU AH!



İşte buna çarpıcı bir örnek...

Bugün gibi hatırlıyorum, takvim yaprakları 14 Mayıs 2017'yi gösteriyordu...

Yine Tahtalı Barajı'ndan gelen isale hattı patlamıştı. Yine İzmir'de 3 gün su kesintisine gidilmişti. Çileyi çeken yerler de aynıydı: Gaziemir, Buca, Karabağlar ve Konak'ın bir bölümü... O dönem biz gazeteciler olarak bu çileyi manşetlere taşıdık, İzmirliler sosyal medyada hashtagler açıp isyanlarını dile getirdi. O zaman bu kenti 13 yıldır yöneten CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ne dedi biliyor musunuz bu haklı tepkilerimize?

Aynen şunu: "İzmir, Mustafa Kemal'in kentidir. Bu kent 15 Mayıs'ta ilk kurşunu atan kenttir. Bu kent 9 Eylül'de Hükümet Konağı'na Türk Bayrağını diken kenttir. Siz kiminle oynuyorsunuz?" Bu artık sözün bittiği yerdi...



YEDEKLEME YAPILMADI



Oysa bize böyle hamaset yapıp, İzmirliler olarak hassasiyetlerimizi Ulu Önder Atatürk üzerinden istismar etmek yerine gereğini yapsaydı, bugünlerde yaşanan su kesintileriyle hiç karşılaşmayacaktık.

Yapılacak şey çok basitti, böylesine büyük çaplı arızalarda şehrin su şebekesini besleyebilecek yedek bir sistem kursa yeterdi. Bunu yapmadığı için o hat yine patladı ve İzmirliler yeniden tankerlerin önünde bidonlarla su kuyruğuna girmeye mahkum edildi.



SOYER DE YENİ KAVRADI



Şimdiki Başkan Tunç Soyer'in de seçim döneminde açıkladığı projeler arasında bu 'yedekleme sisteminin' olduğunu hiç duymadık. Göreve geldiği 8 aydan bu yana da bu yönde hiçbir adım atmadı. Ne zaman ki bu musibet yeniden yaşandı ve İzmirliler kendisine yüklenmeye başladı, işte o zaman işin ciddiyetini kavrayarak sıkıntının tekrarlanmaması için yedekleme sistemi kuracaklarını açıkladı. Gördes Barajı'ndan alınacak suyun, kuzey ve güneyden şehri besleyen isale hatlarıyla entegrasyonunun sağlanması yönündeki çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatı verdiğini söyledi.



BU SORUNU ÇÖZ, TARİHE GEÇ!



Bu açıklamaya "8.5 aydır aklınız neredeydi?" demek gerekiyor ama en azından su kesintisine isyan eden bizlere selefi Aziz Kocaoğlu gibi "Burası Mustafa Kemal'in kenti. Siz kiminle oynuyorsunuz?" cevabını vermemesi de olumlu bir gelişme...

Sayın Soyer!

İzmir artık laf değil icraat istiyor.

Lütfen, 8.5 ay sonra da olsa aklınıza gelen bu projeyi mutlaka hayata geçirin. Bu güzel coğarafyada yaşayan bizleri tekrar su tankerlerine mahkum hale getirmeyin... İzmir'in tarihine bu sorunu çözen başkan olarak geçin!