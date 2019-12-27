Türkiye'nin son günlerdeki en önemli gündem maddelerinin başında Kanal İstanbul geliyor. Yazarlar Nadir Nadi, İlhan Selçuk, Çetin Altan, Demirtaş Ceyhun, Hasan Pulur ile akademisyenler Prof. Dr. Gülten Kazgan ve Prof. Dr. Besim Üstünel gibi ataları nasıl İstanbul'un iki yakasını ilk kez birbirine bağlayan Boğaziçi Köprüsü'ne bile karşı çıktıysa bugünkü istemezükçüler de Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor.

Bakmayın siz, öyle araya sözde bilimsel bazı kırpıntılar serpiştirdiklerine... Bunların ataları da Boğaziçi Köprüsü'nün 'bilimsel olarak İstanbul'u bir felakete sürükleyeceği' teranesini okuyordu. Onlar dinlenseydi bugün ikisi tünel 3'ü de köprü olmak üzere 5 ayrı yoldan birbirine bağlanan İstanbul'un iki yakası asla bir araya gelemeyecekti.



İZMİR'İ MAHVETTİLER



Bu zihniyetten bahsetmişken, İzmir'e verdikleri zararı da anlatmadan olmaz...

Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan İzmir, maalesef bugün hala kabuğunu kırma hedefinden bahsediyorsa, sebebi işte bu zihniyettir... Bugün Kanal İstanbul'u yaptırmak istemeyen zihniyetin İzmir'e sapladığı hançerler saymakla bitmez...

Örneğin, Alsancak Limanı... Egeli ihracatçılarla ortaklık kuran Uzakdoğulu firma, liman özelleştirmesini 1 milyar 275 milyon dolarlık teklifle kazandı... İhale şartnamesi gereği bu firma dev gemilerin de limana gelebilmesi için Körfez taramasını yapacaktı, üstüne limanın kapasitesini artıracaktı. Ancak, bu zihniyetin açtığı davalar yüzünden özelleştirme gerçekleşmedi.

O para devletin kasasına girmediği gibi İzmir, deniz ticaretindeki gücünü artıracak büyük bir yatırımdan oldu.



KÖRFEZ GEÇİŞİ'NE DAVA



İzmir'e ayrıca bir de kruvaziyer limanı yapılacaktı. İhalesine çıkıldı, ancak yine bu zihniyet tarafından engellendi. Türkiye'nin mega projelerinden biri de İzmir'in iki yakasını bağlamak için geliştirilmişti.

Körfez Geçişi projesiyle İzmir, bugün İstanbul'daki köprüler gibi ulaşımını rahatlatacak bir gerdanlığa sahip olacaktı.

Ama bu zihniyetin açtığı davalar yüzünden projenin ÇED raporu iptal edildi.

Mega proje örselendi.



EN SON KURBANLARI GÖKDELEN



Bu zihniyetin son kurbanı Pasaport'a yüz milyonlarca dolar yatırımla yapılacak gökdelen projesi oldu. CHP'li Büyükşehir ve Konak Belediyeleri tarafından 2008'de imar planı hazırlanan ve üzerine de geçtiğimiz yıl inşaat ruhsatı çıkarılan dev yatırım, şimdi CHP'li aynı belediyeler tarafından engelleniyor. İlk başta "Yatırımcıyı küstürmemek lazım. Kazanılmış hakları" diyerek yatırıma sıcak bakan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de maalesef baskıyla geri adım attırdılar.



KENT KABUĞUNU MUTLAKA KIRACAK



Zamanında "İzmir'e TOKİ'yi sokmayız" diye beyanatlar veren bu zihniyet, İzmir-İstanbul Otoyolu ve Konak Tüneli'ne bile karşı çıkıp dava açmıştı.

Ama onlara rağmen bu iki proje yapıldı.

Hatta bu tünel ve yolu ilk kullananlar yine bu engelciler oldu. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar alttan çekiştirirlerse çekiştirsinler zaman ve gelişim durdurulamaz. Kanal İstanbul da yapılacak İzmir de kabuğunu bu zihniyete rağmen bir gün mutlaka kıracak...