CHP içinde siyaset, çıkar ve koltuk hesapları etrafında kurulan ittifaklar ve cepheleşmeler ekseninde yürüyor.



Örneğin, 2017'deki İzmir İl Kongresi'nde dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şu anki İl Başkanı Deniz Yücel'i aday olarak çıkarmıştı. İzmir'in patronluğu için Kocaoğlu ile savaş halinde olan Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da Yücel'in karşısına yakın ekibinden bir ismi, bugünkü Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü çıkarmıştı. Yarışı ise, Yücel kazanmıştı. Ancak günlük çıkarlar etrafında bu tablo değişti. Yücel, zaman içinde güçten düşen Kocaoğlu'ndan koptu bir zamanlar karşı karşıya olduğu Tuncay Özkan'la yakınlaştı.



KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Yücel ve Özkan İzmir'de süren ilçe kongrelerinde bugüne kadar hep birlikte hareket etti. Özkan ve ekibi, İl Başkan adaylığı için Yücel'e açık destek veriyordu. Ancak CHP'de yine 'kimin eli, kimin cebinde belli değil' dedirtecek bomba bir gelişme daha yaşandı. İlçe kongrelerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan ekiple kıran kırana mücadele eden 'Özkan-Yücel ittifakı' çatırdadı. İki isim, haftasonu yapılan Bornova İlçe Kongresi'nde karşı karşıya geldi.



Özkan, ilçe başkanlığı için Ertürk Çapın'ı, Yücel ise Gürol Türkmentepe'yi destekledi. Soyer'e yakın siyaset yapan ekibin adayı ise Selma Nalbantoğlu'ydu.



Çapın, seçimi küçük sayılabilecek bir oy farkıyla kazandı.



ÖZKAN'IN ADAYI DEĞİŞECEK Mİ?

Ancak, bu ayrışmayla birlikte CHP kulisleri Mart ayında yapılacak il kongresi için fokur fokur kaynamaya başladı. Kulislerde konuşulan bomba bir konuyu burada ilk kez aktaralım... Buna göre, Bornova kongresinde yaşanan ayrışma Özkan ve Yücel'in arasını Şubat sonu veya Mart başında yapılacak il kongresi için de açtı.



Özkan'ın İl Başkan adayını değiştireceği konuşuluyor. Özkan'ın aday çıkaracağı belirtilen isim ise, Konak İlçe Başkanlığı'na seçilen ve Özkan'ın has kadrosunda yer alan Çağrı Gruşçu'dan başkası değil....



Buna göre Özkan, önce adaylıktan vazgeçirmek için Yücel'e "İl Başkan adayı olarak bizim Çağrı'yı (Gruşçu) çıkaralım. Seni de kurultayda Parti Meclisi'ne seçtiririz, milletvekili olmanın önü açılır" teklifinde bulunacak. Ancak, Yücel kabul edip çekilmezse Özkan, Gruşçu'yu sahaya sürecek. Arkasındaki Özkan desteğini kaybeden Yücel'in adaylığı ise zora girecek.



KARŞI TARAFIN ADAYI DEĞİŞEBİLİR

Tabii bu durumda da İl Başkanlığı için tüm hesaplar değişecek...



Soyer'e yakın siyaset yapan ve ilçe kongrelerinde aktif olan İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ve Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun başını çektiği ekip de bu gelişmeleri bu yüzden çok yakından takip ediyor.



Eğer Özkan-Yücel ayrışması gerçekleşirse bu ekip de hesaplarını yeniden yapacak ve il başkan adayını buna göre belirleyecek. Yani, şimdiye kadar adı bu ekibin adayı olarak geçen Devrim Barış Çelik'in dışında başka bir isim de sahaya sürülebilir.



Tabi bunlar kulislerde konuşulanlar...

Başta da dediğim gibi CHP'de günlük çıkarlar doğrultusunda ittifaklar kurulur, dağılır veya şekil değiştirir... O yüzden Özkan ve Yücel yeniden el de sıkışabilir... Ya da söylendiği gibi Genel Başkan Kemal Kılıçadroğlu, Yücel'i işaret ederse Özkan, istemese de Yücel'i mecburen desteklemek zorunda kalabilir...