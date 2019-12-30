İzmir'de Zorlu Holding'in Pasaport'a yapacağı yatırımla ilgili tartışmalarınsürdüğü dönemde bu projeye karşı çıkan Konak Belediyesi, diğer yandan Başkent Üniversitesi'nin Halkapınar'daki hastane arsasıyla ilgili dikkat çekici bir imar artışına gitmişti. Belediye Meclisi'nde alınan kararla CHP eski Milletvekili Prof.Dr.Mehmet Haberal'ın kurucusu olduğu üniversitenin burada 22 bin metrekare olan inşaat izni 55 bin metrekareye çıkarılmıştı.



'30 MİLYON ZARAR' İDDİASI

Bu kararın ardından Konak Belediye Meclisi'nin AK Partili Üyesi Hakan Yıldız, yapılan bu düzenlemenin arkasında inanılmaz bir rant olduğunu öne sürmüştü.

Yıldız, "Çünkü, belediye bu imar artışını yapmadan 1 yıl önce buradaki kendisine ait arsayı üniversiteye 18 milyon lira civarında bir fiyata satmıştı. Oysa, bu arsadaki hissesini geçen yıl değil de bu son imar artışını sağladıktan sonra satsa, kasasına 30 milyon lira daha fazla para girecekti" diye konuşmuştu.

Biz de bu köşede Zorlu'nun projesine şiddetle karşı çıkan ve Konak ile Büyükşehir Belediyelerini baskı altına alan meslek odalarının neden Başkent Üniveristesi için yapılan bu 2.5 katlık imar artışına sessiz kaldığını sormuştuk. Ayrıca, aklımıza "Acaba, bunun sebebi Haberal'ın CHP eski milletvekili olması mı?" sorusunun geldiğini de ifade etmiştik.



"BELEDİYE BEDELSİZ EL KOYDU"

Başkent Üniversitesi avukatı Ebru Yörükoğlu, "Odalar Haberal için neden susuyor?" başlıklı yazımızla ilgili bir açıklama gönderdi. 2.5 katlık imar artışı için Konak Belediyesi'ne eleştiriler gelirken Başkent Üniversitesi de kendilerine yönelik 'ihdas' uygulaması nedeniyle belediyeye adeta isyan etti. Yörükoğlu'nun sözlerinde açıkça belirtilmese de Konak Belediyesi'ne tepki içeren ifadeler yer aldı. Yörükoğlu, Konak Belediyesi'nce geçtiğimiz dönem üniversitenin hastane yapmak için satın aldığı arsanın yüzde 62'sine imar planı uygulamalarında yer alan yol ve yeşil alan yapılacağı gerekçesiyle 'bedelsiz' olarak 'el konulduğunu' vurguladı.



"17.7 MİLYON LİRAYA GERİ ALDIK"

El konulan kısımdan imar adasına dahil edilen 3 bin 472 metre arsanın üniversitenin hastane alanında yer aldığını belirten Yörükoğlu, "Bu bölüm, tapulu arsamız içindeyken el konulmuş olmasına karşın sağlık hizmetini etkin ve verimli sürdürmek üzere bir an önce hastane inşaatına başlayabilmek amacıyla 17 milyon 707 bin lira bedel ile satın alınmıştır. Bu işlem akabinde, hastane planı revize edilmiş ve aynı bölgede olan yapılara uygulanan 3.5 misli artırım emsal alınmış, müvekkil üniversiteye ayrıcalık tanınmamıştır. Özetle, Üniversite tapulu arsasından belediyece el konulan kısım için oluşturulan imar adasını satın almak suretiyle zarara uğrayan müvekkile, ilave bir hak tanınmamıştır, emsallerine tanınan hak uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.



"2.5 KAT ARTIŞ TELAFİ İÇİN Mİ?"

Bu açıklamayı, 2.5 katlık imar artışını kamuoyu gündemine getiren isim olan Yıldız'a sordum. Yıldız, doğal olarak şu soruyu yöneltti: "Neticede ihdas uygulamasından da olsa belediyenin üniversiteye sattığı arsa kendi tapulu malıydı. Yani bu durumda belediyenin şimdiki yönetimi, 'Geçmiş dönemde ihdas uygulamasıyla hata yapılmış, ben o dönem alınanı şimdi iade edeyim' diyerek 2.5 kat artışla telafide mi bulundu? Bunu da açıklasınlar." Benden iki tarafın sözlerini aktarması...

Değerlendirme kamuoyunun...