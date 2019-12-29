Türkiye ve dünya önceki gün tanıtımı yapılan milli otomobili konuşurken İzmir'de çifte sevinç yaşanıyor.

Çünkü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tanıtım töreninde İzmir'e ayrı bir müjde daha verdi. Bu da kentin yıllardır hayalini kurduğu Urla'da bir 'Bilişim Vadisi'nin hayata geçirileceğinin resmen duyurulmasıydı.

Otomobil tanıtımının yanı sıra Gebze'deki Bilişim Vadisi'nin resmi açılışını da yapan Erdoğan, "İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yanında kuracağımız yeni teknoloji geliştirme bölgesini de Bilişim Vadisi çatısı altına alıyoruz.

İşte Osman Gazi Köprüsü burada. Artık İzmir'e 2.5 saatte ulaşılabiliyor. Bu sayede, Kocaeli ile İzmir'i teknolojik açıdan buluşturuyoruz. Buralarda oluşacak bilgi birikimiyle uluslararası alanda rekabet edebilir bir teknoloji üssü oluşturmanın peşindeyiz. Türkiye'nin üretken gençleri tüm enerjilerini burada somut projelere dökecek. Bu teknoloji üssüyle, kritik teknolojilerin geliştirilmesinde ülkemize çağ atlatacağız" dedi.



ZEYBEKCI DE VAADETMİŞTİ



Bu projeyi 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de gündeme getirmişti. Zeybekci'nin vaatleri arasında "Oluşturacağımız serbest bölgelerin yanında, proje bazlı yatırım teşvik sistemi kanunları aracılığıyla İYTE kampüs alanı üzerinde, dünyanın en cazip serbest Bilim, Teknoloji ve Yazılım Vadisi'ni kurucağız" maddesi de yer alıyordu. Zeybekci seçilememiş olsa da sözünü ettiği bu dev proje Urla'da resmen hayata geçiyor...



KÜRESEL FİRMALAR GELECEK



Görüştüğümüz İYTE Rektörü Prof. Dr.Yusuf Baran, projenin heyecanını yaşıyordu. Baran, bir yıldır kurulum çalışmalarına hızla devam ettikleri bölgenin paydaşları arasında İYTE'nin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın da yer aldığını analattı.

Türkiye'nin 2023 yılında hedeflediği ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almasının tek yolunun bilim zemininde yükte hafif pahada ağır, katma değeri yüksek teknoloji üretmesi olduğuna dikkat çeken Baran, "Bu amaçla, İYTE kampüsü içinde 9 bin 500 dönüm arazi üzerine kurulacak yeni Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde ulusal ve küresel şirketler ve start-uplar için bir cazibe merkezi yaratıp yüksek teknoloji üreten şirketleri ve Ar-Ge merkezlerini bu bölgeye kazandıracağız" dedi.



"BÜYÜMEYİ TETİKLEYECEK"



Bu ulusal projenin, sadece İzmir ve Ege'nin değil, Türkiye'nin ekonomik büyümesini tetikleyeceğini ve bu büyümeye sürekli ve önemli katkılar sunacağını vurgulayan Baran, "İYTE olarak YÖK tarafından Türkiye'nin en başarılı 3. araştırma üniversitesi seçildik. Sahip olduğumuz nitelikli insan kaynakları, ileri düzey araştırma altyapısı ve yetiştirdiğimiz üstün başarılı öğrencilerimiz ile birlikte kurulacak bu bölgeyi her anlamda destekleyeceğiz" diye konuştu. İzmir'in kabuğunu kırıp bir dünya kenti olma yolunda bu proje de mihenk taşlarından biri olacak...