CHP'de her kongre sürecinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çıkar ve usuleten "Belediye başkanları örgütün seçimlerine karışmasın" der. Ancak, bu talimata il ve ilçe belediye başkanlarının hiçbirisinin uymayacağını da başta kendisi olmak üzere partideki herkes çok iyi bilir.



İşte İzmir'de devam eden kongre sürecinde yaşananlar ortada...

Şu ana kadar kongresi yapılan ilçelerin hemen hemen tamamında belediye başkanları sürece değil ellerini, top yekün gövdelerini koydu...

Tabii, delegelere yönelik iş vaatleri de yine havada uçuştu... Delegeler iş vaadiyle adeta satın alınmaya çalışıldı ve maalesef bazıları alındı da.

Hele bazı ilçeler var ki, bu iş neredeyse açıktan yapıldı.



BORNOVA'DAN ÇARPICI ÖRNEK

Özellikle Bornova'da yaşananlar ise ortaya trajikomik bir tablo çıkardı. Bornova İlçe Başkan adayı Selma Nalbantoğlu ilçe kongresine 5 gün kala büyük bir belediye şirketinin yöneticisiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.



Doğal olarak da bu, "Nalbantoğlu bu fotoğrafla 'Sayın delegeler hepinizi işe aldıracağım' demeye mi getiriyor?" şeklinde yorumlara neden oldu.

İlçe Başkanı seçilen Ertürk Çapın da, kongreye günler kala, "Belediyeler kongre sürecinde örgütü istihdamla kandırmaya ve oyunu almaya çalışıyor. Maalesef bu istismar ediliyor" diye dert yandı.



İDUĞ DA DEVREYE GİRDİ

Ayrıca Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise "Her belediyenin içerisinde bankamatik çalışan vardır. Belediye çalışanları delegelik yapıyorsa bankamatikleri önleyemezsiniz. Delege yapısının belediye çalışanları arasında olmaması gerekiyor" şeklinde etik demeçleri verdi.



Ancak, kulislerde çok yoğun olarak konuşulduğuna göre bu sözleri sarf eden İduğ, kongreye kısa bir süre kala bu işlerden dert yanan Çapın için devreye girdi ve iddiaya göre birçok delegeye de doğrudan veya dolaylı olarak iş sözü verdi.

Bunun neticesinde de Çapın, seçimi Nalbantoğlu'nun sadece 12 oy önünde kazandı. Yani verildiği iddia edilen iş sözlerinin, sonucu doğrudan etkilediğini söylemek mümkün.



BAYIR'DAN DOBRA ÇIKIŞ

CHP'deki bu sağlıksız yapı, sağduyulu düşünen her partiliyi isyan ettiriyor. İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın verdiği son röportajda söyledikleri bu çarpık durumun acı bir itirafı: "Mahalledeki delege seçimi o mahallede partimizin örgütlenmesini yapmak amacıyla gerçekleştirilir. Delege olmanın amacı ilçe kongresinde ilçe başkanını seçmektir. 37 yıllık siyasi yaşamımda son kongrelerde gözlemlerim doğrultusunda içime sinmeyen durumlar oluyor. Bunlar nedir derseniz, delege olmak belediyede iş bulmakla eş değer bir anlam taşımaya başladı."

Bayır'ı bu açık sözlüğü için tebrik etmek gerekiyor... "Başkanlar örgüt işine karışmasın" diyen Kılıçdaroğlu'nun da bu tablo karşısında yumruğunu masaya vurarak "Bir dakika beyler" demesi gerekiyor ama CHP liderinin bunu yapamayacağını da çok iyi biliyoruz...