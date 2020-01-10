CHP İzmir'de il kongresi yaklaştıkça kulisler de hareketlendi. Bugüne kadar Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan ekibin il başkan adaylığı için sadece Devrim Barış Çelik'in adı geçiyordu. Ancak son günlerde bu kanattan bir isim olan Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay'ın da atakta olduğu belirtiliyor. Türkbay'ın çevresine il başkanlığına aday olacağını söylediği belirtiliyor. Bu durum, akıllara "Soyer'e yakın ekibin adayı acaba Mehmet Türkbay mı olacak?" sorusunu getiriyor. Kulislerde Soyer'e yakın ekibin başını çeken isimlerden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun aynı zamanda yakın arkadaşı olan Türkbay'ın adaylığını istediği iddiaları konuşuluyor.



'B PLANI' İDDİASI GÜNDEMDE

Bu arada kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Milletvekili Atila Sertel'in iddia ettiği gibi İl Başkanlığı için Deniz Yücel'i işaret etmesi durumunda Soyer'e yakın ekibin Türkbay'ı 'B Planı' olarak hazır tuttuğu şeklinde. Bu iddiaya göre, ekip Yücel'in karşısına açık destek verdiği bir aday çıkarmayacak, ancak bağımsız olarak adaylığını açıklayacak Türkbay'ı el altından destekleyecek...



AYRILMADIK BERABERİZ!

CHP İzmir'deki kongre sürecinde ittifak kuran İl Başkanı Deniz Yücel ile Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın, Bornova kongresinde farklı adayları desteklemesi aralarına kara kedi girdiği şeklinde yorumlanmıştı. Biz de bu köşede Özkan'ın il kongresinde Yücel'in yerine kendi ekibinden bir isim olan Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'yu aday göstereceği iddialarının kulislerde yoğun olarak konuşulmaya başladığını aktarmıştık. Söz konusu yazımızın ardından Yücel ve Özkan, Genel Merkezde alel acele birlikte fotoğraf çektirip "Aramızda bir sorun yok" mesajı vermeye çalıştı.



ÜNLÜLERİN POZLARINI HATIRLATTI

İkilinin önlerine dosyaları koyup gömlek kollarını sıvayarak verdikleri bu poz bana, ünlülerin ayrıldıkları iddialarını yalanlamak için el ele fotoğraf çektirip "Ayrılmadık beraberiz" açıklaması yapmalarını hatırlattı. Tabii, böyle poz veren ünlülerin önemli bir kısmının kısa süre sonra gerçekten ayrıldıklarına da çok şahit olduk... O yüzden ikilinin yüzlerine tatlı bir tebessüm kondurarak verdikleri bu poza biraz ihtiyatlı yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum!