New York'un Central Park'ı, Londra'nın Hyde Park'ı varsa İzmir'in de Kültürpark'ı var. Ancak İzmir, sahip olduğu bu zenginliği yeterince değerlendiremiyor. Eskiden Kültürpark, İzmirlilerin en önemli uğrak yerlerinden biriydi. Bugün ise bu özelliğini kaybetti.

Eminim bu yazıyı okuyan sizlerin büyük kısmı da aylardır Kültürpark'a gitmemişsinizdir.

Çünkü, Kültürpark'ta İzmirlileri çekecek neredeyse hiçbir şey bırakılmadı.

En son bir dönemin sembol mekanları olan gazinolar yıkıldı. Bu yıkımlar doğru veya yanlıştır tartışılır ancak bunun kamuoyu yeterince bilgilendirilmeden yapılması büyük bir hata. Büyükşehir Belediyesi, bu yapıları yıktı geçti.



MARUFLU'NUN FERYADI

Belirli bir yaşın üzerinde olan tüm İzmirlilerin hatıralarının olduğu bu mekanlar maalesef bugün harabe haldeler.

Bugün manşet haberimizde İzmir gönüllüsü kimliğiyle tanınan ve kentteki birçok sivil toplum kuruluşunun öncüsü Sancar Maruflu'nun buna isyanı yer alıyor.

Maruflu, bu gazinolar yıkıldığı için İzmir'i terk edeceğini ifade ediyor. Maruflu bunu söylerken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün katıldığı bir programda soru üzerine Kültürpark'a da değinip "Kurucu iradeye saygılı olacağız" dedi... Ancak, röportaj aralarına sıkıştırılan bu açıklamalar maalesef tatmin edici olmaktan uzak. Soyer'den İzmirliler olarak Kültürpark'ta ne yapıldığı, ne yapılmak istendiği ve nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda kapsamlı bir açıklama bekliyoruz. İzmirli olarak bunu beklemek de hakkımız.



MURAT BAKAN NEREYE KOŞUYOR?

CHP İzmir'de kulisler, bomba bir gelişmeyle çalkalanıyor. Buna göre, kongre sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın ekiple ittifak kuran İzmir Milletvekili Murat Bakan ile Soyer'e yakın cephenin koltuktan indirmek istediği İl Başkanı Deniz Yücel sürpriz bir şekilde yakınlaştı.

Daha birkaç ay önce il yönetimini sert sözlerle eleştiren Bakan'ın şimdi Yücel ile haftada bir-iki kez mutlaka görüştüğü ifade ediliyor. Hatta Bakan'ın Bornova kongresinde Soyer cephesinin adayını değil Yücel'in adayı Gürol Türkmentepe'ye destek verdiği bile öne sürülüyor. Soyer cephesinden etkili bir isimle görüştüm.

Bakan'ın Yücel'le görüştüğünü ancak hala kendileriyle birlikte hareket ettiğini söyledi. Ancak kulislerde bu yakınlaşmanın nereye varacağı cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor.



BORNOVA'NIN İKİNCİ ADAMINA 'ÖZEL' FORMÜL

Bornova Belediyesi'nde Başkan Mustafa İduğ'un ardından ikinci adam olarak hep Zafer Kurtbay'ın adı geçiyor. Belediyede kiminle konuşsam Kurtbay'ın başkan yardımcılarının bile önünde olduğunu söylüyor. Ancak, buna rağmen Kurtbay'ın ismi belediyenin yönetim şemasında yok. İduğ'un bu tuhaf durumu düzeltmek için harekete geçtiğini ve Kurtbay'ı özel kalem müdürü olarak atamak için İçişleri Bakanlığı'na başvurduğunu ancak, aylardır onay alamadığını öğrendim.

Görüştüğüm İduğ da bunu doğruladı. İduğ, "Başka belediyelerin de bizim gibi beklediğini öğrendik. Yani bu bize özel bir durum değil" dedi.

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