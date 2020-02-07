CHP'de İzmir Kongresi öncesinde mevcut İl Başkanı Deniz Yücel isminde 'zoraki' bir uzlaşma sağlandı. Baştan beri Yücel'e ve onunla ittifak kuran Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın İzmir'de güçlenmesine karşı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun baskısıyla Yücel'e mecburen 'evet' demek zorunda kaldı. Ancak şimdi de iki taraf arasında yarınki kongrede yönetim kurulu ve kurultay delegelerinin seçiminin 'çarşaf liste' ile mi yoksa 'blok liste' ile mi yapılması konusunda bir mücadele başladı. Soyer ve ekibi, "Madem Yücel isminde uzlaştık. O zaman blok liste yapalım" diyor. Özkan ve Yücel cephesinin kamuoyuna yansıyan net bir tavır beyanı yok. Ancak, özellikle Özkan'ın seçimin çarşaf liste ile yapılmasını istediği, Yücel'in de ittifak halinde olduğu Özkan'ın bu talebine gönüllü veya gönülsüz destek verdiği belirtiliyor.

"ÇİZİK YEMEK İSTEMİYORLAR"



Soyer ve ekibi, blok liste ile istedikleri isimlerin yönetim kurulu üyeliği ve kurultay delegeliğini büyük ölçüde garanti altına almak istiyor. Çünkü, bu kanatta seçimlerin çarşaf liste ile yapılması halinde Soyer'e yakın bazı isimlerin delegasyonda daha fazla ağırlığı olan Özkan ve Yücel'in yönlendirmeleriyle çizilebileceği endişesi var. Bu da Soyer ve ekibinin hem il yönetimindeki güç dengesinde hem de kurultayda elinin daha zayıflaması demek... İlçe kongrelerindeki savaşta Soyer'e yakın ekibin başında olan İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu, Parti Meclisi'ne ve oradan da Merkez Yönetim Kurulu'na girme planları yapıyor. Milletvekili Murat Bakan'ın da benzer hesapları var. O yüzden Soyer kanadından ne kadar kurultay delegesi çıkarsa o kadar avantajlı olacaklarını düşünüyorlar. Tabii, bu isimlerin Genel Merkez'de güçlenmesi, Soyer'in de ikinci dönem için adaylığının daha kolay olabileceği anlamını taşıyor.

ÖZKAN'IN GÖZÜ BÜYÜKŞEHİR'DE



Özkan ise, Genel Merkez'deki gücünü kaybetmemek için İzmir'den kendisine yakın daha çok ismin kurultay delegesi olmasını istiyor. Tabii bunu yaparken de çarşaf listeli seçimde istemediği isimlerin il yönetimi ve kurultay delegesi listesine girmesini engelleyebileceği hesabını yapıyor. Özkan bu nedenle çarşaf liste için bastırıyor. Şurası çok açık ki, Özkan'ın hedefi 2024'te Soyer'in koltuğuna oturmak. 31 Mart'ta 'Soyer lobisini' aşıp aday olamayan Özkan, bu defa işi daha sıkı tutmak istiyor.

KILIÇDAROĞLU BOZABİLİR



Yalnız, Özkan ve Yücel'in hesaplarının Genel Merkez'den dönebileceği de kulislerde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun "Kavga olmasın diye il başkanlığı için uzlaşı adayı istedik. Çarşaf listeli seçim örgütte çekişme ve ayrışmalara neden olabilir. Bu nedenle İzmir, İstanbul gibi illerde seçimler blok liste ile yapılsın" şeklinde bir tavır sergileyebileceği öne sürülüyor. Yani Kılıçdaroğlu, il başkan adayı işaret ederek avantaj sağladığı Özkan- Yücel cephesinin çarşaf liste hesabını bozabilir. Ama blok liste kararı alınırsa da birbirleriyle büyük savaş veren iki kanadın oturup nasıl tek bir liste üzerinde uzlaşacağı büyük bir soru işareti..