CHP'de parti içi tartışma ve çekişmeler bitmez... CHP'liler de bu durumu "Bizde parti içi demokrasi var. O yüzden böyle. Bu bizim zenginliğimiz" diyerek izah ederler.

Ancak, son yıllarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gücü giderek kendisinde toplayıp bir diktatör haline gelmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde de yazdık... CHP'nin hangi partiyle ittifak yapacağı veya Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı bile artık Kılıçdaroğlu ve onun atadığı Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yetkisine bırakıldı.



İL BAŞKANI DAYATMASI

Kılıçdaroğlu bu kongre sürecinde parti içi demokrasiye bir darbe daha vurdu.

İzmir'e açıkça tabanda çok büyük bir desteği olmadığı bilinen mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'i uzlaşı adayı olarak dayattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uyumlu çalışamadığı için Yücel ismine sıcak bakmıyordu ancak Genel Başkan'la karşı karşıya gelmemek için o da gönülsüz de olsa Yücel'le el sıkışmak zorunda kaldı.



İZMİR İÇİN DE ŞOK GELİŞME

Bu arada CHP'de demokrasiye darbe, artık sınır tanımaz bir noktaya doğru gitmeye başladı. Kırklareli merkez ilçe kongresinde parti tüzüğünde bile olmayan bir uygulamaya gidildi. Burada delegeler tarafından seçilmesi gereken divan başkanının, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla genel merkezden atandığı ortaya çıktı. Bu arada İl Başkan adayı dayatılan İzmir'e 'divan başkanı' da dayatıldığı anlaşıldı.



KARACA YÖNETECEK

Genel Merkezin talimatıyla, 8 Şubat'taki İzmir il kongresinin divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın yapacağı belirtildi. Dün parti kaynakları da bu bilgiyi teyit etti. Son dakika değişikliği olmazsa kongrenin divan başkanlığını Karaca yapacak. Eğer geri adım atılmazsa Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez yöneticileri, İzmir'deki CHP'lilere divan başkanını bile özgürce belirleme hakkı tanımayacak.

Bunlar CHP'de bugüne kadar görülmemiş uygulamalar. Bu garabete, partinin geldiği durumu açıkça dile getirdikleri için CHP'den ihraç edilen birkaç isim dışında hiç kimsenin itiraz etmemesi daha da vahim bir tablo oluşturuyor.



OĞUZ TEPKİ OYLARINI ALIR MI?

CHP'de Deniz Yücel ismi tek aday olarak dayatılırken önceki akşam İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz sürpriz bir şekilde adaylığını açıkladı. Açıkçası ilk başta Oğuz'un, İzmir kongresinde demokrasinin tek aday dayatmasıyla rafa kaldırıldığını maskelemek için sahaya sürülmüş bir isim olduğunu düşündüm. Ancak, yaptığım araştırmada Oğuz'un bir hayli iddialı olduğunu ve adaylığı uzun süredir planladığını öğrendim. Oğuz'un özellikle Bakırçay havzasında güçlü olduğu belirtiliyor. Genel Merkez'in desteğiyle seçime girecek Deniz Yücel karşısında kendisine pek şans tanınmıyor ancak Oğuz'un Genel Merkezin dayatmalarından rahatsız olan delegelerin oylarını alabileceği de belirtiliyor. Unutmayalım ki, 2010'da Genel Merkezin dayatmasıyla il kongresine tek aday olarak giren Ekrem Bulgun, 640 delegenin sadece 320'sinin oyunu alabilmişti.