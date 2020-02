Dışarıdan atamayla milletvekili yapıldığı İzmir'de CHP örgütünün tek patronu olmaya çalışan ve bunu 8 Şubat'taki il kongresi ile yakalamak üzere olanBir gazeteciyeaçıklamalar yapmış... İşi iftira atmaya kadar vardırmış...Neden? Çünkü Yeni Asır, kendisinin AND isimli bir asansör muayene firmasının yetkilisi ile İzmir'deki CHP'li belediyeleri tek tek gezdiğini ve başkanlardan bu şirketle çalışmalarını istediğini ortaya çıkardı da o yüzden...Çünkü Yeni Asır, kendisinin kontrolünde olduğu iddia edilen bazı medya kuruluşlarının, İzmir'deki CHP'li belediyelerden aylık abonelik bedeli üzerinden ciddi bir gelir elde ettiğini ortaya çıkardı da o yüzden...Tuncay Bey!Siz, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'la ve AND firmasının yetkilisi CHP İstanbul İl eski Başkanı Bahri Şahin ile kentteki belediyeleri tek tek gezmediniz mi? Gezdiniz. Bunu inkar edemezsiniz çünkü fotoğraflar ortada... İşte bu köşedeki fotoğrafta da Çiğli Belediyesi'nden çıkarken görülüyorsunuz.Üstelik bir başka belediye başkanının sizin ziyaretinizle ilgili paylaştığı fotoğrafta dakabak gibi gözüküyor...Biz bu ziyaretlerin içeriğini, bizzat görüştüğünüz bazı kişilere teyit ettirip yazdık. Yani gazetecilik yaptık.Hem Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin yaptığı açıklama da ortada. Ne dedi şube? Daha önce kendileriyle çalışan belediyelerin birçoğunun sizin ziyaretlerinizin ardından AND isimli firma ile çalışmaya başladığını açıkladı.Öte yandan CHP'de herkes, bünyesinde KRT TV ve ANKA Ajans'ın da bulunduğu Güneşim Medya'nın sizin kontorolünüzde olduğunu konuşuyor.Bu durum medya dünyasındaki herkesin de malumu. Biz de sizin kontrolünüzde olduğu iddia edilen bu Güneşim Medya ve ANKA Ajans'ın İzmir'deki CHP'li belediyelerle 7500'er liraya abonelik sözleşmesi yaptığını yazdık. Son olarak bu iki kuruluşun, CHP'li Başkanı FETÖ'den tutuklanan Urla Belediyesi ile aylık toplam 15 bin liralık sözleşme imzaladığını belgesiyle yazdık. Zaten siz de bunu inkar edemediniz ve sözleşmelerin, sizin bu kuruluşlarda kağıt üzerinde bir mali ortaklığınızın olmadığını söyleyerek durumu izah etmeye çalıştınız.Biz Yeni Asır olarak sadece gazetecilik yapıyoruz. Siz 5 yıl önce dışarıdan kontenjan atamasıyla İzmir'den milletvekili yapıldınız. Ardından da dışarıdan geldiğiniz İzmir'de örgütü dizayn etmeye giriştiniz.Belediye başkanlarını belirlediniz, ilçe kongrelerine müdahale ettiniz. Kentin en önemli siyasi figürlerinden biri haline geldiniz. İl kongresiyle de bu gücünüzü perçinlemeye hazırlanıyorsunuz. Sözümüz yok. Ancak sizin, İzmir'de elde ettiğiniz bu gücü, böyle işlerde kullandığınız gündeme gelirse biz de bunu gazetecilik kuralları çerçevesinde yazarız...Yazmaya da devam edeceğiz....Hiç kusura bakmayın...Hem bu haberlerde sizin de görüşünüze yer vermek istedik. Ancak nedense telefonlarımıza çıkamadınız... Hatta bir arkadaşımıza Yeni Asır'a açıklama yapmayacağınızı söylemişliğiniz bile var... Son olarak şunu da belirteyim... Demişsiniz ki, "Ne beni ne de Cumhuriyetimizi taçlandırma yemini etmiş CHP'yi yolumuzdan döndüremezler". Adınızın hiç de hoş olmayan bir şekilde karıştığı asansör ve medya işinin içine 81 milyonun ortak değeri ve gururu olan "Cumhuriyeti" niye karıştırmaya çalışıyorsunuz. Bırakın artık her zor durumda kaldığınızda ortak değerlerimizi istismar etmeyi...