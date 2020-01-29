Elazığ'da 41 insanımızın yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin acısı tazeyken dün Kırkağaç ve Marmaris merkezli iki depremle sarsıldık. Ege, ülkemizin deprem riski en fazla olan bölgesi. İzmir'de, 6 ve 7.2 büyüklüğünde deprem üretmesi beklenen tam 17 fay hattı var. Yani bu işin hiç şakası yok. İzmir'in şu andaki yapı stoğunun hali de ortada... Yapılan araştırmalar kentteki binaların çok küçük bir bölümünün sağlam olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanları, Elazığ'daki gibi bir depremde İzmir'de binlerce kişinin ölebileceği uyarısı yapıyor.

Peki durum bu kadar vahimken İzmir, bugüne kadar depreme hazırlık için ne yaptı? Neredeyse hiçbir şey...



RADİUS'UN GEÇERLİLİĞİ YOK

İzmir'in bir deprem master planı bile yok. Elimizde sadece 1999 yılında hazırlanan ve bugün bilimsel anlamda hiçbir geçerliliği kalmayan bir Radius Projesi var o kadar.

Deprem master planı demek, kentteki fayların imar planlarına işlenmesi demek, olası bir deprem senaryosu üzerinden kentte kimin ne yapması gerektiğinin netleştirilmesi demek. Kentte hangi bölgelerin risk taşıdığı, hangi binaların yıkılması veya güçlendirilmesi gerektiği bu plan çerçevesinde belirlenecek.

İstanbul 2004'te bunu hazırlamış...

İzmir'in de bunu bir an önce yapması ve diğer kentlere öncülük etmesi gerekiyor.



BÜYÜKŞEHİR'LE İMZALANAMADI

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in girişimiyle 2014-2017 arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bu planın hazırlanması için bir protokol imzalanacaktı ancak bir türlü olmadı. Ardından DAUM'daki görev değişiklikleri de araya girince iş bugünlere kadar sarktı. Dün bu konudaki çalışmaların ne aşamada olduğunu öğrenmek için Prof. Dr. Sözbilir'i aradım... Sözbilir bir müjde verdi...



AYYILDIZ SÜRECİ HIZLANDIRDI

Sözbilir, DAUM'da yeniden göreve gelince durumu Vali Erol Ayyıldız'a aktarmış...

Ayyıldız'ın da girişimleriyle protokol 4 ay içinde imzalanma aşamasına gelmiş...

Sözbilir, "Master plan çalışmasına bir-iki hafta içinde başlayacağız.

Projede 64 bilim adamı görev alacak" dedi. Sözbilir'in verdiği bilgiye göre, çalışmaların içinde üniversiteler, Büyükşehir ve tüm ilçe belediyeleri ile ilgili tüm kamu kuruluşları olacak. Sivil toplum kuruluşlarından da katkı alınacak.

Planın 2023'e kadar tamamlanması öngörülüyor. Tabi, planı yapmakla iş bitmiyor. Seferberliği sürdürüp, bu planı uygulamak gerekiyor. Dediğimiz gibi bu işin şakası yok...



SİYASETTE İZMİR HAVASI

İzmir siyasetinde bugünlerde bir meltem rüzgarı esiyor. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar geçtiğimiz günlerde buluşup İzmir için işbirliği yapma kararı almıştı. Ardından Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Utku Gümrükçü, AK Parti, MHP ve İYİ Parti İl Başkanlarını ziyaret etmişti. Şimdi de Buca Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç ve CHP İlçe Başkanı Hacer Taş, AK Parti Buca İlçe Başkanlığı'nda iktidar partisinin İzmir Milletvekili Atilla Kaya ile buluştu. Görüşmede Buca Cezaevi'nin taşınması için işbirliği yapma kararı alındı. Kentimiz siyasetinde esen bu meltem rüzgarı ile kazanan İzmir ve İzmirli olur. Umarız bu rüzgar hiç dinmez...