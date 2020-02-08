Menemen Belediyesi'nde hareketli günler yaşanıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın memurların maaşlarını indirmeye çalıştığını gündeme getirmiştik. Haberlerimiz üzerine Arda geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Şimdi bir maaş indirim haberi de Menemen Belediyesi'nden geldi.

Belediyenin maaşlarını düşürmek için işçilerden feragatname aldığına ve kabul etmeyenleri işten çıkardığına dair duyumlar alınca CHP'li Başkan Serdar Aksoy'u aradım. Maaş indirimini doğruladı. Ama anlattıkları şaşırtıcıydı.

"9 BİN 500 LİRA VEREMEM"

Kendisi göreve gelmeden önce belediyede yapılan toplu sözleşmede işçilerin brüt maaşının 9 bin 500 lira civarında belirlendiğini ifade eden Aksoy, "Bu rakam ek ödemelerle 10 bin lirayı buluyordu. Net olarak da 7 bin liranın üzerine tekabül ediyordu. Dışarıdaki faraş işçisine vereceğim para bu. Ben 1500 çalışana bu parayı nasıl vereceğim?

Kimse veremez, koca holdingler bile veremez. 9 bin 500 lira maaş verecek bir babayiğit varsa buyursunlar... Böyle bir dünya yok ki... Böyle bir toplu sözleşme de yok. Bu kadar yüksek bir ücret ödenemez" dedi.



3 BİN 500-5 BİN LİRA ARASI

Bu nedenle bu rakamı düşürmek için harekete geçtiklerini ifade eden Aksoy, "Biz sendika yetkilileriyle birlikte karar verdik ve bu rakamı net en düşük 3 bin 500 - 3 bin 700 lira olmak üzere yeniden belirledik. 0-5 yıl kıdemi olanlar için belirlediğimiz rakam bu.

Ama bu rakam kıdeme göre 5 bin liraya kadar çıkıyor. İşçilerimiz de kabul edip imzaladılar. Onunla ilgili bir sorun yok. Zaten işçilerin büyük kısmı da olayın farkında. O rakamlar ödenebilecek rakamlar değildi" diye konuştu.



TAHİR ŞAHİN'DEN CEVAP

Aksoy'un bu açıklamasının ardından durumu eski başkan Tahir Şahin'e de sordum. Aynen şunları söyledi:

"Bu parayı ödeyemeyeceğim diyenler seçimden önce bu sözleşme az ben daha çok vereceğim diyenler değil miydi? Madem bu paraları ödeyemeyecektiniz, belediyeyi niye yeni kadrolarla şişirip 2 bin kişiye çıkardınız? Tahir Şahin ile uğraşmayı bıraksınlar işlerini yapmaya ve Menemen'e hizmet etmeye çalışsınlar?"

DOĞRU MU, DEĞİL Mİ?

Menemen Belediyesi'ndeki bu maaş miktarının özel sektördeki ortalamaya göre yüksek olduğu doğrudur. Belediyenin yüksek borç miktarı da göz önüne alındığında bu rakamların ödenmesi biraz zor gözüküyor...

Ancak, neticede bu maaş toplu sözleşmeyle verilmiş ve kazanılmış bir hak haline gelmiş. Bu aşamadan sonra indirmenin doğru olup olmadığı tartışılır.

Tabi burada önemli olan işçinin kararıdır.

Bunu kabul edip etmeyecek olan işçilerin kendileridir.

Siz ne düşünüyorsunuz?