İzmir'de uzun yıllardır iktidarda olan CHP'nin dünkü İzmir İl Kongresi, partide hiçbir heyecan yaratmadı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday dayatmasıyla gidilen kongrede CHP'nin ülkeye ve İzmir'e neler yapacağı ve kazandıracağına dair tek bir yeni fikir, tek bir tutum ortaya konulmadı.



ÖZKAN'A TESLİM EDİLDİ

Her şeyi tüm açıklığıyla söylemek lazım. CHP, dünkü kongre ile İzmir örgütünü uzun yıllardır kentin tek patronu olmak hevesiyle yanıp tutuşan Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a teslim etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özkan'a bir anlamda biat eden mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'i destekleyerek İzmir'i Özkan'a adeta tepsi içinde sundu. Önce İzmir'deki 3 büyük ilçenin belediye başkanlığına kendi ekibinden isimleri atayan Özkan, birçok ilçe yönetiminin ardından İl Başkanlığını da teslim aldı. Bu aşamadan sonra Özkan'ın İzmir'i kısa sürede istediği gibi at koşturabileceği bir 'Tuncayland'a çevirmeye çalışacağından hiçbir kuşku duymuyorum.



SOYER KAYBETTİ

Seçimin en büyük kaybedeni ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Uyumlu çalışamadığı gerekçesiyle Yücel'i istemeyen ve Özkan'ın da İzmir'de güçlenmesine karşı olan Soyer, bu mücadelesinde başarılı olamadı. Genel Başkanın ısrarından vazgeçmemesi üzerine o da mecburen Yücel'i destekledi. Son olarak seçimin blok liste ile yapılması konusundaki isteğini de kabul ettiremedi. Özkan, 5 yıl önce atama vekil adayı olarak geldiği İzmir'de dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çarpmıştı. Kocaoğlu'nun gidişinin ardından Özkan, Yücel'i de kendi yanına çekerek İzmir'in patronu olma konusunda Soyer'e karşı kolay bir zafer elde etti. Soyer, 10 yıllık siyasi tecrübesine rağmen Özkan'a karşı başarılı olamadı.



HEDEFİ BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI

Siz bakmayın Soyer, Özkan ve Yücel'in dün kongre öncesinde kol kola girip yüzlerine bir gülücük kondurarak poz vermelerine... O gülücükler sahte... Hatta Soyer için bence üzülecek haline gülmek gibi bir anlam bile ifade ediyor. Özkan, dünkü kongrenin ardından 2024'te yapılacak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının şimdiden en büyük talibidir. 31 Mart seçimlerinde çok istemesine rağmen koparamadığı adaylığı bu seçimde söküp çalışacaktır. Her ne kadar iki kongreyi üst üste kazanan İl Başkanı olmayı başarsa da Yücel bundan sonra üzerindeki Özkan vesayetinden kurtulamaz. Dolayısıyla da Özkan'a 2024 hedefi için destek verir.



KILIÇDAROĞLU FIRSAT VERMEDİ

Kılıçdaroğlu, 40 bin nüfuslu bir ilçenin belediye başkanı olan Tunç Soyer'e büyük destek verdi ve 31 Mart'ta 4.3 milyonluk İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptı. Ancak aynı Kılıçdaroğlu, daha önce Aziz Kocaoğlu'na verdiği İzmir örgütünde istediği gibi at oynatma fırsatını Soyer'e vermedi. Soyer, bu kongre sürecinde büyük bir yara aldı. Bu durum da Özkan'ın bundan sonraki en büyük kozu olacaktır.



