Yerel seçim sürecinde kendisine yakın isimleri ilçe belediye başkanı yaptıran CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP İl Kongresi’nde de Deniz Yücel’in yeniden seçilmesinde büyük rol oynadı. Özkan, şimdi de İzmir Kent Konseyi seçimlerine el attı. Hamit Mumcu’yu aday yapan Özkan’ın, diğer aday Feyyaz Sungur’a da adaylıktan çekil baskısı yaptırdığı iddia ediliyor.

İzmir'de adeta 'Tuncay Özkan fırtınası' yaşanıyor!... 2005 yılında dışarından 'kontenjandan milletvekili adayı' yapılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir'in siyasi patronu olmak için boşluk bulduğu her alanda bastırıyor... Özkan, bu çerçevede önce yerel seçimlerde bazı ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesinde kritik rol oynadı. Çiğli, Buca ve Çeşme'de kendine yakın isimleri başkan yaptırdı.

GÖZÜ KENT KONSEYİ'NDE

Ardından CHP'nin birçok ilçe kongresinde destek verdiği adayların seçilmesini sağladı. En son ittifak yaptığı Deniz Yücel'i yeniden İl Başkanı seçtirerek 'patronluk' hedefine biraz daha yaklaştı... Siyaset kulvarında bunlar yaşanırken diğer yandan Özkan, belediye başkanlarına İstanbul merkezli bir asansör firmasının temsilcisiyle ziyaretler yaptı ve bu ziyaretlerin ardından 4 başkan ilçelerindeki asansörlerin denetimi için bu firmayla çalışmaya başladı. Öte yandan Özkan'a yakın olduğu belirtilen Güneşim Medya ve ANKA Ajans'ın CHP'li bazı belediyelerle yaptığı sözleşmeler de cabası... Özkan, şimdi de gözünü 29 Haziran'da kongresini yapacak Kent Konseyi'ne çevirdi. Özkan ve ekibi, CHP İzmir'de olduğu gibi belediye, kamu kuruluşları, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin buluştuğu İzmir Kent Konseyi'nde de kontrolü ele almak istiyor. Kulislerde konuşulanlara göre, Özkan ve ekibi, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu'yu İzmir Kent Konseyi Başkanı seçtirmek için çalışma başlattı. Mumcu, önceki gün yaptığı açıklamayla adaylığını resmen ilan etti. Özkan ve ekibinin, konsey üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i 'sıkıştırmayı' hedeflediği iddiaları kulislerde dillendiriliyor.

'ÇEKİL' BASKISI İDDİASI

Soyer, seçimler için tarafsızlığını korurken Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun ilçe kongrelerinde olduğu gibi yine Özkan ve ekibine karşı konsey seçiminde de aday çıkarmak için harekete geçtiği belirtiliyor. Özuslu'nun aday olmaya hazırlandığı belirtilen İzmir İş Dünyası Derneği Başkanı Feyyaz Sungur'la görüştüğü kaydediliyor. Bu görüşme kulisleri hareketlendirirken, Özkan'a yakın çevreden Sungur'a 'Adaylıktan çekil' baskısı yapıldığı iddiaları da kulislerde öne sürülüyor. Bu çerçevede Sungur'a "Bu dönem Kent Konseyi'nde işimiz var. Sen bu dönem aday olma, biz de bir dahaki kongrede seni destekleriz. Üzülmeni istemeyiz" şeklinde gözdağı ile karışık telkinlerde bulunduğu iddiası kulaktan kulağa dolaşıyor.

HEDEFLERİ 2024 SEÇİMLERİ

Özkan'ın boşluk bulduğu her alanda atağa geçmesinin en büyük amacının 2024 yerel seçimleri olduğu dillendiriliyor. Buna göre Özkan, 2019'da kıl payı kaçırdığı Büyükşehir adaylığını bu defa elde etmek istiyor. Özkan ve ekibinin İzmir Kent Konseyi'nde de kontrol sağlamayı bunun için istediği ifade ediliyor.



ÖZKAN VE KOCAOĞLU KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

İzmir Kent Konseyi'nin 2015'teki seçiminde Özkan'a yakınlığıyla bilinen şu anki CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, başkan seçilmişti. İzmir'in siyasi patronluğu hedefine karşı en sert mücadeleyi veren dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun desteklediği aday ise seçimi kaybetmişti. Kocaoğlu, bu nedenle Kent Konseyi'ne desteği kesmişti. Gruşçu, daha sonra CHP Konak İlçe Başkanı seçilince konsey başkanlığından ayrılmıştı.



BAŞKA İSİMLER DE GÜNDEMDE

Bu arada 29 Şubat'ta yapılacak İzmir Kent Konseyi seçimleri öncesi başka birçok ismin de adaylığı gündemde. Karabağlar Kent Konseyi Başkanlığını yürüten CHP Parti Meclisi eski Üyesi Seniye Nazik Işık'ın da adaylık planladığı belirtiliyor. Yine İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi eski Başkanı Kısbes Aydın'ın da aday olacağı ifade ediliyor. Kentte birçok sivil toplum kuruluşu ve federasyonun bağlı olduğu İzmir Konfederasyonu Başkanı Yalçın Kocabıyık'ın da aday olabileceği dillendiriliyor.