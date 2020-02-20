İzmir'de aylardır önemli gündem maddelerinden biri olan Alsancak'taki Tarihi Elektrik Fabrikası'yla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İzmir'in sembol yapısının kaderi belirlendi.

Tescilli, Koruma Kurulu tarafından onaylanmış, özel proje alanında kalan tarihi fabrika binasının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan satış ihalesini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Grand Plaza Şirketi 35 milyon TL'lik teklif ile kazanmıştı. Ancak, ihalenin onaylanması özelleştirme mevzuatına takıldı. Çünkü mevzuat, "Özelleştirmeye sadece özel şirketler katılabilir. Kamu şirketleri katılamaz" diyordu.



VAKIF KURULABİLİR

Bu yüzden ÖİB satışı onaylamadı.

Belediye, Grand Plaza şirketinin Türk Ticaret Kanunu'na tabi olduğunu ve bir özel şirket gibi çalıştığını dile getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekilleri ve İl Başkanlığı da buranın belediyeye verilmesi için yoğun girişimlerde bulundu.

Ancak, mevzuatla ilgili problemler aşılamadı ve bu nedenle tarihi bina, belediyeye verilemedi.

Şimdi Ankara'dan tarihi binanın bundan sonra İzmir'e ne şekilde kazandırılacağıyla ilgili önemli bir bilgi aldım.

Tarihi bina, bir sanayi ve teknoloji müzesi haline getirilecek...

Aldığım bilgi bu müzenin kurulacak bir vakıf aracılığıyla hayata geçirilebileceği yönünde. Bununla ilgili İzmirli kuruluşların da içinde yer alacağı bir vakıf kurulabileceği de konuşuluyor.



BU İŞBİRLİĞİ HİÇ BİTMESİN

İzmir için güzel şeyler oluyor. CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini Ankara'da AK Parti İzmir Milletvekilleri takip ediyor ve birer birer sonuç alınıyor. Bugün sürmanşetimizdeki haberde yer aldığı gibi, Buca Metrosu, Konak Tüneli ile havalimanı yolunun Büyükşehir sorumluluğuna geçmesi ve Özkanlar Pazaryeri'nin tekrar açılmasının ardından şimdi de Çiğli tramvayı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan beklenen onay geldi. Bu arada Buca Cezaevi'nin taşınması için de AK Parti ve CHP el ele verdi ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le görüşerek olumlu sinyal aldı. Bostanlı Balıkçı Barınağı'nın Büyükşehir'e tahsisi de sırada.



İZMİR ZERAFETİNİ YANSITTILAR

Tüm bu güzel gelişmelere bir İzmirli olarak çok sevindim. Ancak, bu sevincimin yanı sıra İzmirli siyasetçilerin kent halkının gözü önünde verdikleri İzmir zerafetini yansıtan mesajlarıyla da İzmirli olarak ayrıca gurur duydum. Soyer, "Çiğli tramvayı projemiz Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı.

Başta Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a ve projeyi bakanlık nezdinde takip eden İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a müteşekkirim" diyerek Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim etti. Dağ'ın buna "Ne demek, nazik tavrınız için biz teşekkür ederiz" şeklindeki yanıtı da çok zarifti.



KAZANAN KENT HALKI OLUYOR

Bu arada AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya'nın "Siyasi olarak farklı görüş ve duruşa sahip olabiliriz; ancak yaşadığımız kentin ve hemşehrilerimizin faydası söz konusu olduğunda birlikte hareket edebiliyoruz" mesajı da çok yerindeydi.

CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ınBakan Gül ile Dağ ve Kaya'ya özellikle teşekkür etmesi de yine güzel bir adım oldu. Umarız siyaseti güzelleştiren bu işbirliği ve zarif dil bozulmadan sürer ve İzmirli kazanmaya devam eder.