CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, kendisiyle kora kor mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun gidişinin ardından kente hakimiyet kurma konusunda ilerliyor.

Kenti adım adım kuşatıyor. Şimdiki amacı da İzmir Kent Konseyi'ni ele geçirmek ve politik amaçları doğrultusunda kullanmak.



HEDEFİ TABAN ELDE ETMEK

Özkan için İzmir Kent Konseyi'nin çok stratejik bir önemi var. Çünkü İzmir Kent Konseyi, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisini bünyesinde barındırıyor.

İzmir'de 3 ilçe belediye başkanını, CHP'nin kentteki bir çok ilçe başkanını belirleyen ve en son ittifak kurduğu Deniz Yücel'in yeniden CHP İl Başkanı seçilmesiyle gücünü perçinleyen Özkan'ın ise en büyük dezavantajı kentte geniş bir tabanının bulunmaması.

İşte Özkan, Kent Konseyi'yle birlikte bu sivil toplum kuruluşları üzerinden İzmir'deki tabanını güçlendirmek istiyor.

Özkan konseyle birlikte ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i bir cephede daha sıkıştırma fırsatı yakalamış olacak.

Çünkü, çok net ki Özkan'ın amacı 2024'teki yerel seçimde Büyükşehir Belediyesi ve çok daha fazla ilçe belediyesini ele geçirmek.



HAKSIZ REKABETLE KAZANDI

Ancak bu defa işi CHP'nin il ve ilçe kongrelerindeki kadar kolay değil. Çünkü o süreçte Soyer ile arasında haksız bir rekabet yaşandı.

Daha ilçe kongreleri sürerken CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel çıkıp Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Yücel'i desteklediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu da bunu yalanlamayınca ister istemez ibre Yücel ve dolayısıyla Onun ittifak kurduğu Özkan'a yöneldi.

Ardından il kongresine günler kala Kılıçdaroğlu, yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı İzmir'e göndererek parti örgütüne Yücel'in uzlaşı adayı olması yönünde mesaj verdi.



AVANTAJ TUNÇ SOYER'DE

Soyer de Kılıçdaroğlu'nu ikna edemeyince birlikte çalışmayı hiç istemediği halde mecburen Yücel'e destek verdi.

Bu şekilde 31 Mart 2019'daki yerel seçimde tüm karşı çıkmalara rağmen kendisini başkan adayı yapan ve arkasında duran Kılıçdaroğlu'na borcunu da ödemiş oldu.

Yoksa Soyer, elindeki kamu gücünü kullanacak olsa, il kongresinin seyrini tersine çevirebilirdi.

Ancak, İzmir Kent Konseyi seçimlerinde durum çok farklı. Çünkü, Özkan'ın arkasında artık Kılıçdaroğlu'nun CHP kongrelerindeki Yücel desteği ile oluşan kuvvetli rüzgar olmayacak. O yüzden bu defa ibrenin Soyer'i gösterdiğini söylemek mümkün.

Eğer Soyer kararlı davranırsa Özkan, bu defa hedefine ulaşamaz. Böylece Soyer de 2024 yolunda Özkan'a bir kaleyi daha kaptırmamış olur.