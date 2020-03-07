Türkiye, Suriye'de Esed rejimi zulmünden kaçan sığınmacılara yıllarca kucak açtı. Avrupa'nın anlı şanlı devletleri kendi ülkelerine gelen birkaç bin sığınmacıyı bile istemezken Türkiye, milyonlarcasını ağırladı. Muhalefet bu yüzden iktidara ve sığınmacılara demediğini bırakmadı.

Bazıları açıkça sığınmacı düşmanlığı yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu "Suriyelileri göndereceğiz" vaadiyle oy bile istedi.

Şimdi kapılar açıldı. Sığınmacılar akın akın Avrupa'nın yolunu tutmaya başladı. O muhalifler şimdi Türkiye hiç kimseyi zorla göndermediği halde "Neden sınırları açtık?" diye konuşuyor... Bu arada Türkiye, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatınca da "İdlib'te ne işimiz var? Barış istiyoruz" diyen aynı zihniyet, şimdi Rusya ile ateşkes anlaşması imzalanmasına tepki gösteriyor. Akılları sıra Türkiye'nin geri adım attığı yönünde algı oluşturmaya çalışıyorlar. İşte Türkiye'nin asıl ve en büyük sorunu bu çarpık muhalefet anlayışının bizzat kendisidir..



Kılıçdaroğlu'nun değeri!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şov için '5 kuruşluk' tazminat davası açan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan çok konuşulacak bir cevap geldi. Turan, Borçlar Kanunu'nun 58. maddesine atıfta bulunarak, "Manevi tazminatın konusu, kişinin kendi manevi şahsiyetine biçtiği değerdir!" ifadesini kullandı. 58. maddeye baktım... "Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir" ifadesi yer alıyor. Bu durumda sizce de Bülent Turan sonuna kadar haklı gözükmüyor mu?



O zaman Yücel de meşru değil

İzmir Kent Konseyi seçimi sonuçları CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan cephesinde 'hazımsızlık' yarattı.

Özkan ve ekibinden CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, kongrede Hamit Mumcu'ya destek verdi. Ancak yarışı Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in desteklediği Seniye Nazik Işık kazandı.

Hezimete uğrayan Gruşçu şimdi çıkmış, "Katılımcıların dahi yüzde 50'sinin oyunu alamamış Işık, meşruluğu sorgulanan bir başkandır" diyor... Pes doğrusu! Daha bir kaç hafta önce Özkan ve ekibinin desteklediği CHP İl Başkanı Deniz Yücel üstelik tek aday olduğu kongrede geçerli 611 oyun sadece 258'ini alarak seçildi. Özkan ve ekibi için Yücel 'meşru' oluyor ama 101 oy alan kendi adaylarını 167 oy ile yenen Işık olamıyor öyle mi? Özkan ve ekibi gayrimeşru bir başkan arıyorsa, önce Yücel'den başlasalar çok daha doğru olur...



Özkan'dan iç transfer

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir'deki yapılanmasını sürdürüyor. Özkan'ın onayıyla Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü olan Orkun Kalonya, şimdi Özkan'a yakın Çeşme Belediyesi'ne transfer oluyor. Buca'dan ayrılan Kalonya'nın Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı olacağı konuşuluyor. Öte yandan Kalonya'dan boşalan göreve Bucamar Yönetim Kurulu Başkanı Özer Doğan'ın getirilmesi için harekete geçildiği kaydediliyor. Yani artık Özkan, İzmir'de kendisine bağlı belediyeler arasında iç transferler bile yapıyor.