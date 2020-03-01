Kötü komşu insanı mal sahibi yapar" denir... İşte bizi de "kötü müttefik", İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sahibi yaptı. Hatta şimdi de 'Taarruzi İnsansız Hava Aracı' (TİHA) sahibi de yapmak üzere... Çok değil bundan daha 7-8 yıl öncesine kadar Türkiye, birkaç fotoğraf çekebilen İHA'ları bile sözde müttefiklerimizden alamıyordu. Çünkü bize satmaya çekiniyorlardı. Türkiye'nin kendisini teröre ve dış tehditlere karşı daha etkin bir şekilde korumasını istemiyorlardı. İşte bunun üzerine Türkiye harekete geçerek kendi İHA ve SİHA'sını üretmeyi başardı.



EN STRATEJİK GÜÇ KAYNAĞI OLDU

Milli İHA ve SİHA'lar Türkiye için çok büyük bir stratejik güç kaynağı oldu... İşte bugün birinci sayfadan da duyurduğumuz haber... Türkiye hayati önem taşıyan İdlib'teki harekatta dengeyi SİHA'larla değiştirdi. Rusya, İdlib'teki hava sahasını kullanımımıza açmasa da SİHA'larla Esad'ın stratejik üsleri vuruldu bazı generalleri de etkisiz hale getirildi.



SETA Araştırmacısı Can Acun'un ifade ettiği gibi dünya tarihinde SİHA filosuyla harekat yapan ilk ülke olduk, kendi halkını katleden Esad'a 9 yılda yapılandan çok daha büyük darbe vurduk.



TÜRKİYE'NİN GURURU OLDU

Bu gurur tüm Türkiye'nin... İHA ve SİHA'lar, bugün sadece Suriye ve İdlib'te değil Libya ve Irak'ta da en büyük kozumuz... Kuzey Kıbrıs'taki Geçitkale'de oluşturulan İHA-SİHA hava üssü sayesinde Doğu Akdeniz'de bugün Türkiye'den habersiz kuş uçmuyor... Bize İHA ve SİHA satmayan ABD gibi sözde müttefiklerimiz şimdi bu manzarayı gördükçe saçlarını başlarını yoluyordur!... Çünkü, bize o dönem bunları satsalardı belki de bu işi bu kadar hızlandırmayacaktık.



ŞİMDİ SIRA UÇAKTA

Bu arada Türkiye'nin yerli İHA-SİHA üretimine öncülük eden Baykar, şimdi de Bayraktar Akıncı TİHA'yı geliştirdi. Akıncı şu ana kadar yapılan test uçuşlarından başarıyla geçti. En son 5 bin fit irtifada 1 saat 6 dakika havada kaldı. Akıncı, adeta bir insansız uçak şeklinde olacak. F-16'ların

icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek. Bu arada ABD, bize şimdi de F-35 uçaklarını da satmaktan vazgeçti. Türkiye bu nedenle milli savaş uçağı üretimi için çalışmalarını hızlandırdı. Kötü müttefik şimdi de bizi uçak sahibi yapacak.



SOYER RÖVANŞI ALDI

Yeni Asır, İzmir, Ege ve Türkiye'nin olmazsa olmazı... Onlarca sivil toplum kuruluşunun buluştuğu İzmir Kent Konseyi'nde genel kurul sürecindeki tüm gelişmeleri İzmirliler, Yeni Asır'dan öğrenip takip etti. Yeni Asır'ın günler öncesinden ortaya koyduğu gibi Kent Konseyi seçimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in desteklediği Seniye Nazik Işık ile Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve ekibinin sahaya sürdüğü Hamit Mumcu arasında büyük bir çekişmeye sahne oldu. Sonucu merakla beklenen seçimi Işık kazandı.



Soyer, CHP İl Kongresi'nde Tuncay Özkan ve İl Başkanı Deniz Yücel'in kurduğu ittifaka karşı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı nedeniyle istediğini elde edememişti. Ancak şimdi Kent Konseyi'nde bir anlamda rövanşı almış oldu.