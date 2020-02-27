CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz pazar günkü sürpriz buluşması siyaset dünyasında büyük yankı uyandırdı. İl Kongresi'nden sonra 'yakın temasta' olduğu gazetecilere 'İzmir'in siyasi patronu' olduğunu ilan ettiren Özkan, kamuoyunda da 'patron algısı' oluşturmak için bu görüşmeyle Soyer'e de bir oyun oynamış. İkilinin gizli olarak yapacağı buluşmayı Özkan'ın ekibi kendilerine yakın bazı internet sitelerine uçurmuş. Bu sitelerin muhabirleri de soluğu buluşmanın yapıldığı pastanenin önünde almış.

Konuşulduğuna göre Soyer de çıkışta bu muhabirleri görünce şaşırmış...



İZMİR CHP'DE KURULTAY İÇİN BÜYÜK YARIŞ

CHP'de 28-29 Mart'ta yapılacak kurultay için hareketlilik şimdiden başladı. İzmir'den birçok isim Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alarak Parti Meclisi'ne (PM) girmek için şimdiden nabız yoklamaya başladı. CHP'nin İzmir'deki tüm milletvekillerinin gönlü PM üyeliğinde...



ÖZKAN BASTIRIYOR

İzmir'in siyasi patronluğu için çalışan Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, doğal olarak yeniden PM'de yer almak ve ardından Kılıçdaroğlu'nun seçeceği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden biri olmak istiyor. Özkan, İzmir'de kendisine ilk destek veren isim olan Mehmet Şakir Başak'ı da PM'ye taşımak istiyor.



SOYER'İN ÖNCELİĞİ, NALBANTOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe kongreleri sürecinde siyasi ekibinden İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ve İzmir Milletvekili Murat Bakan ile birlikte hareket etmişti. Şimdi her iki isim de PM'ye girmek istiyor. Soyer'in ise, önceliği Nalbantoğlu'na vereceği kaydediliyor. Bu arada Bakan'a Genel Başkan Yardımcılarından Muharrem Erkek'in destek verdiği belirtiliyor. Ancak, memleketi Çanakkale'de desteklediği adayı il başkanı seçtiremeyen Erkek'in de elinin zayıfladığı belirtiliyor.



ARSLAN SÜRPRİZ YAPABİLİR

Bu arada Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da Milletvekili Ednan Arslan'ın PM'ye girmesi için şimdiden girişimlerde bulunduğu kaydediliyor.

Kulislerde Arslan'ın sürpriz bir şekilde MYK'da yer alabileceği bile dillendiriliyor.

İl Başkanı Deniz Yücel'in kurultayda ittifak kurduğu Özkan ve Başak'ı destekleyeceği, ayrıca Arslan ve geçtiğimiz günlerde yedeklerden PM'ye giren Gaziemir İlçe eski Başkanı Umut Tekin'i de PM için önereceği kaydediliyor. Kadın Kolları MYK Üyesi Perihan Yardımcı'nın da ismi PM için geçiyor.



ÇELİK DE GİREBİLİR

Bu arada sürpriz yapıp PM'ye girebileceği dillendirilen bir diğer isim ise, Devrim Barış Çelik... Çelik'in ismi kentteki kongre sürecinde Tunç Soyer ekibinin il başkan adayı olarak geçmişti. Ancak daha sonra Çelik, Soyer'in ekibiyle ayrıştı. Hatta Soyer'e yakın isimlerin il kongresinde çıkardığı sarı renkli anahtar listede Çelik'in ismine yer bile verilmedi. Ancak partide yıllarca çalışmalar yürüten Çelik'in kendi bağlantılarıyla PM'ye girebileceği kaydediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun mevcut PM üyeleri Selin Sayek Böke, Mehmet Ali Çelebi ve Erdal Aksünger'e listesinde yer vermesi beklenmiyor.

Aksünger'in bir önceki kongrede olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun listesini delip PM'ye girmek için nabız yokladığı ifade ediliyor.