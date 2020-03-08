CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hem de Meclis çatısı altında kullandığı çirkin sözler büyük tepki toplarken İzmir siyasetini çalkalayacak bir gelişme yaşandı.



Gaziemir'in CHP'li Belediye Başkanı Halil Arda'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok çirkin sözler kullandığı ve 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü hain darbe girişiminin sürdüğü saatlerde skandal ifadelere yer verdiği sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.



SELA OKUNMASINA HAKARET

Arda'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kullandığı o çirkin ifadeleri burada yazmam sözkonusu olamaz ama 15 Temmuz gecesinde yazdıklarından bazılarını aktarayım. Arda darbe girişimi sürerken "Yuh saat 03.05 yine sela okunuyor, nefret ediyorum artık" ifadesini kullanıyor.



Yine aynı gece bir başka paylaşımında ise, "Şu an Gaziemir'de de sela okunuyor, böyle komedi olmaz, yazıklar olsun Türk Ordusu'na kendisini böyle kullandırttı" diyor. Arda 11 Mart 2014'teki bir diğer paylaşımında ise, polisimize hakaret ediyor... Diyor ki, "Bir tane onurlu polis olmaz mı verilen emirleri uygulamayıp istifa edecek!" Arda, Afrin'e yönelik harekatın sürdüğü 1 Nisan 2018'deki paylaşımında ise, "AK Parti'ye oy verenlerin hepsinin eli kanlı!" ifadesini kullanıyor.



MECLİS'TE GÜNDEME GELDİ

İşte bu skandal paylaşımlar Gaziemir Belediye Meclisi'nin bu ayki toplantısında gündeme getirildi.



AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, bu paylaşımları okuyarak Arda'ya "Bu sosyal medya hesabınızı niye kapattınız Başkan?" diye sordu. Atmaca, bununla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını da söyledi.

İNKAR BİLE EDEMEDİ

En dikkat çekici nokta ise, Arda'nın bu paylaşımlarını inkar bile edememesi oldu. Arda bunun üzerine bir de AK Partili Atmaca'yı "MİT elemanı gibi çalışmışsınız.

Teşekkür ediyorum" diyerek kinayeli bir şekilde suçlamaya çalıştı.

Atmaca'ya "Elinizdeki belgelerin hepsini Cumhuriyet Savcılığına verin" diyen Arda, "Ceza almazsak o zaman konuşuruz" dedi. Arda ayrıca durumu ajite etmek ve algı oluşturmak için "Ceza alırsak o zaman buraya kayyum atanır" ifadesini de kullandı.

Atmaca'yla dün konuştum. Cumhuriyet Savcılığına bu hafta başvuracaklarını söyledi ve asker ile polislere de Arda'nın kendileriyle ilgili sözleri için suç duyurusunda bulunmaları çağrısında bulundu.

Bu suç duyurusu ve konunun yargıya taşınması önümüzdeki süreçte İzmir ve Türkiye siyaset gündeminde büyük yankı bulacaktır. Bu ülkede herkesin iktidarı da, muhalefeti de eleştirme hakkı var. Ancak bu, kimseye çirkin hakaret ve küfürler savurma hakkı vermez...