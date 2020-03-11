CHP'de Urla Belediye eski Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanmasının ardından şimdi de Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın imza attığı skandalın sıkıntısı yaşanıyor. Arda'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ve 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü hain darbe girişiminin sürdüğü saatlerde skandal ifadelere yer verdiği paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Polis skandal paylaşımları bulup gündeme getiren Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca'yı aradı ve Savcılığın talimatıyla konuyla ilgili bilgisine başvurulacağı söyledi. Zaten kendisinin de bugün Arda hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığını belirten Atmaca, "Ben daha suç duyurusunda bulunmadan polis tarafından arandım. Şehir dışından döner dönmez gidip elimdeki tüm bilgileri polise vereceğim" dedi.



CHP'DE PANİK YAŞANIYOR

Bu gelişmeler CHP'yi salladı. Hatırlarsanız Arda, meclis toplantısında skandal paylaşımlarını inkar edememiş ve bunları gündeme getiren Atmaca'ya "Elinizdeki belgelerin hepsini Cumhuriyet Savcılığına verin. Ceza almazsak o zaman konuşuruz. Ceza alırsak buraya kayyum atanır" demişti. İşte Arda'nın kullandığı 'kayyum' ifadesi CHP'de paniğe neden oldu. Urla Belediye Başkanı Oğuz'un 'terör örgütü üyeliği suçlamasıyla' tutuklanmasının ardından yerine mevzuat gereği kayyum atanmıştı. Oğuz'un tutuklanmadan önce CHP Genel Merkezi'ne "Terör örgütü üyeliğinden tutuklanırsam yerime kanun gereği kayyum atanabilir.

O yüzden mahkemeye çıkmadan istifa edeyim. O zaman kayyum uygulamasına gidilmeyebilir" dediği ancak CHP yöneticilerinin bu öneriyi reddettiği öne sürülmüştü.



ÖNGÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL

Hukukçular Arda'nın görevden alınıp yerine kayyum atanabilmesi için hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçu üzerinden işlem yapılması gerektiğini belirtiyor. Şu an ortada Arda hakkında yeni başlatılmış bir soruşturma var. Bu soruşturmanın seyri nasıl devam eder, hakkında dava açılır mı açılmaz mı, açılırsa da hangi suçlamalarda bulunulur belli değil.

Neticede buna soruşturmayı yürüten savcı karar verecek. O yüzden Arda'nın yerine kayyum atanacağını şu aşamada öngörmek mümkün değil.



"İSTİFASI İSTENECEK" İDDİASI

Ancak bizzat Arda tarafından da dillendirilen bu olasılık CHP'yi kara kara düşündürüyor. Bu nedenle partide, Urla gibi Gaziemir'de de bir şok yaşamamak için şimdiden çeşitli formüllerin değerlendirmeye alındığını öğrendim. Bu çerçevede daha önce de parti içinde çeşitli sıkıntılara neden olan Arda'nın hakkındaki bu soruşturma nedeniyle şimdiden istifa ettirilmesi, meclisten yerine CHP'li bir üyenin getirilmesi formülünün de konuşulduğunu duydum.



İşte bunlar hep Yücel'in başarısı!

CHP'nin Urla ve Gaziemir gibi Karaburun Belediyesi'yle de başı dertte. Başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın kendisine ikinci maaş bağlamak istemesiyle gündeme gelen belediyedeki skandallar gündemden hiç düşmüyor. Şimdi de mülkiye müfettişlerinin incelemelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla polis, belediyeyi bastı, bazı evrak ve bilgisayarlara el koydu. Belediyenin hesapları incelemeye alındı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i başarılı bularak kongrede tek aday dayatmasıyla yeniden seçtirmişti. Allah aşkına, bula bula bu belediye başkan adaylarını bulan veya haklarında gerekli incelemeyi yapmayan Yücel mi başarılı!