İzmir'in en büyük sorunlarının başında Körfez kirliliği geliyor. Belediye başkanları değişiyor ama Körfez bir türlü yıllar öncesinde olduğu gibi temizlenip yüzülecek hale getirilemiyor.

İşin garibi, her belediye başkanı da lafa geldi mi "Şu tarihte Körfez'de yüzeceğim" diye sözler veriyor ama yerine getiremiyor.

Bir önceki Başkan Aziz Kocaoğlu, 2010 yılında çıkmış ve demişti ki, "3.5 yıl sonra deniz pırıl pırıl olacak. Üçkuyular'dan Karşıyaka'ya da ilk ben yüzeceğim. İnsanlar, diğer dünya kentlerinde olduğu gibi evinden çıkıp denize girebilecek. En büyük mirasım yüzülebilir Körfez olacak." Ancak böyle iddialı konuşan Kocaoğlu, maalesef Körfez'le ilgili büyük bir fiyaskoya imza attı. Görevi bırakmasına çok az kala İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez'e hala kanalizasyon akıtmaya devam ettiğini bizzat kendisi itiraf etti.



13 AY GEÇTİ AMA TEK ADIM YOK

Şimdiki Başkan Tunç Soyer de Körfez'i temizleme konusunda kendisinden öncekiler gibi iddialı sözler söylüyor. En son bir köşe yazarına Kordon'u göstererek, "İddia ediyorum üç yıl sonra şurada denize gireceğim" diye beyanat vermiş.

Bu beyanatı okuyunca insanın ister istemez "Soyer bitmeyen 3 yıl yapmış" diyesi geliyor!

Çünkü, Soyer'in Körfez temizliği için verdiği süre hep 3 yıl... Göreve geldikten kısa süre sonra 17 Mayıs 2019'da makamında ağırladığı Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi heyetine de aynı sözü vermişti.

Ancak o zamandan bu yana geçen 13 ayda Körfez temizliği için tek bir adım dahi atmadı. Buna rağmen hala "3 yıl sonra Körfez'de yüzeceğiz" diyor. Bu gidişle 5 yıllık görev süresinin sonunda da "3 yıl" demeyi sürdürecek.



BAŞKANLARIN İŞİ ÇOK ZOR

CHP'nin İzmir'deki Gaziemir, Foça, Menemen Belediye Başkanlarının başı haklarında açılan soruşturmalarla dertte. CHP yönetimi "Başkanlarımıza kumpas kuruluyor" söylemine sarılıyor ancak ortadaki tablo bu savunmayla geçiştirilecek kadar basit değil. Cumhurbaşkanı ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yaptığı hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, son günlerde ağız değiştirdi ve sözkonusu sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını söylemeye başladı. Ancak bu paylaşımlarını, ilk ortaya çıktıklarında inkar etmemiş ve kabullenmişti. Bununla ilgili meclis toplantısının video görüntüleri ortada.



DAVADA AKLANACAK MI?

Öte yandan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında, 'kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 7.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bu çok ciddi bir suçlama. Gürbüz, "Bana oy verenlerin boynunu yere eğdirecek bir şey yapmadım" diyor. Umarız öyledir ancak Gürbüz'ün önce kendisine yöneltilen bu ağır suçlamadan yargı önünde aklanması gerekiyor. Son olarak Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında CHP ilçe kongresindeki konuşması nedeniyle 'terör' soruşturması açıldı.



BU İFADELER SORUNLU

Aksoy, "Orada söylediğimiz sözlerde bir şey yok. Eğer bunlar suç olsaydı ortada bir tane CHP'li kalmazdı" diyor. Ancak, Aksoy'un sözkonusu konuşmasında "Biz kim miyiz? Kızıldere'de öldürülen Mahir'iz. Biz kim miyiz? Biz Diyarbakır cezaevinde ser verip sır vermeyen İbrahim'iz" diyerek geçmişte kanlı eylemlere imza atan terör örgütü liderlerini öven sözler söylemesi çok sorunlu bir durum ortaya çıkarıyor. Bu çerçevede 3 başkanın da önümüzdeki günlerde zorlu bir süreç yaşayacağı görülüyor. Bakalım yargı haklarında ne karar verecek?

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