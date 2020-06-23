İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işi İzmir'in ayrı bayrağı ve parası olan bir eyalete dönüştürme fikrinden bahsetmeye kadar vardırdı.

Seçim öncesi Soyer'in görünürdeki CHPİP ittifakının değil arka plandaki CHP-HDP ittifakının adayı olduğunu belirtmiştim. Soyer'in bu son çıkışı kendisinin CHP ve HDP'yi aynı ittifakta buluşturan aklın, Türkiye'yi bölünme sürecine hazırlamak için sahaya sürdüğü özel projelerden biri olduğu yönündeki kanaatimi pekiştirdi.

Soyer'in eylem ve söylemlerini alt alta koyduğunuzda bu net bir şekilde görülüyor.



KADİFEKALE'Yİ 'PAGOS' YAPTI

Düşünün...

■ HDP'nin İzmir'deki eylemine katılıp "Gücüm neye yetiyorsa, elimden ne geliyorsa, gücünüzü arttırmak için destek olmaya hazırım" nutukları attı.

■ Kimsenin böyle bir talebi yokken tarihi Kadifekale'ye kurduğu pazara bölgenin Yunanca ismi olan 'Pagos' ismini verdi.

Hatta 'Pagos' ismini İzmir'de bir vapura bile koymaya çalıştı.

■ Ardından İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'de kutlanırken kendisi alternatif bir gün ve kutlama oluşturmaya çalıştı ve 3 Mayıs'ı Dünya İzmirliler Günü ilan etti.

■ Ayrıca "Kürtlerin anadilde hizmet talebi Ankara'nın insafına bırakılamaz" gibi çok manidar bir çıkışta bulundu.

■ Kıbrıs için "Herkes adanın bir tarafından çekiştiriyor. Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakmalıyız" diye konuştu.



TERÖR HAREKATINA KARŞI ÇIKTI

■ Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü PKK'yı ezerken, "Hepimizi mutsuzluk ve karamsarlığa sürükleyen bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz" çıkışında bulundu.

■ Yerine kayyum atanmasının ardından terör örgütü üyeliğinden tutuklanan HDP'li Diyarbakır Belediye eski Başkanı Selçuk Mızraklı ile birlikte İzmirlilerin karşısına çıktı. Kayyumları gayrimeşru olarak nitelendirdi ve "Birbirimizle dayanışmayı güçlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

■ Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen HDP'li 3 profesörü, 'kör göze parmak sokar' gibi belediye şirketine yönetici yaptı.



PKK VE HDP'YE DESTEK DEMEKTİR

■ Geçmişte terör örgütü propogandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığı haberleriyle gündeme gelen bir ismi kuracağı Şehir Tiyatroları'nın başına atadı.

Herşeyiyle özel bir proje olduğunu ortaya koydu. Şimdi de çıktı ve eyaletten bahsetti...

Soyer'in ayrı bayrak ve para söylemini kimse İzmir özeli için söylenmiş zannetmesin.

Siz bugün İzmir için özel para ve bayrak icad ederseniz yarın birileri bunu PKK ve HDP'nin Türkiye'den koparmak istediği Diyarbakır, Hakkari gibi kentler için de gündeme getirir. Yani İzmir için 'eyalet' söyleminde bulunmak aslında PKK ve HDP'nin Doğu ve Güneydoğu için hayalini kurduğu özerklik ve bölünmeye destek vermektir.

KILIÇDAROĞLU BUNU 2018'DE SÖYLEMİŞTİ

CHP'nin HDP'lileştirilme süreci Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kaset kumpasıyla partinin başına geçmesinin ardından başlamıştı. Böyle bir misyon üstlenen Kılıçdaroğlu, Soyer'in bu eyalet çıkışının bir benzerini 2018 seçimleri öncesinde hem de İzmir'i örnek vererek yapmıştı. Kılıçdaroğlu, özerklik vaadinde bulunarak, "Özerklik deyince Diyarbakır düşünülmemeli, mesela İzmir, Eskişehir düşünülmeli. Biz yerel yönetimlerin özerklik şartının uygulayacağız" demişti. Soyer de Kılıçdaroğlu'nun 2018'deki bu söylemini ete kemiğe büründürmüş oldu.