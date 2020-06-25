İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllardaki büyük inşaat ihalelerini, Genel Sekreter Buğra Gökçe’nin de geldiği Ankara Çankaya’dan firmaların kazanması ilginç bir tesadüf oluşturuyor.

İzmir'de mutlaka üzerinde durulup düşünülmesi gereken çok önemli bir olgu var. O da Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm gibi bir-iki ihalesinin dışında yaptığı büyük inşaat ihalelerinin neredeyse hepsini son yıllarda hep Ankara ve özellikle de Çankayalı firmaların alması... Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin de 2014'te o dönemki Başkan Aziz Kocaoğlu tarafından Ankara Çankaya Belediyesi'nden getirildiği detayı da eklenince ortaya ilginç bir 'tesadüf' çıkıyor.

METRODAN OPERAYA HEP AYNI

Konuyla ilgili kısa bir araştırma yapınca zaten manzara net şekilde ortaya çıkıyor. Şu an İzmir'de devam eden en büyük belediye projesi 1 milyar 27 milyon liralık Narlıdere Metrosu inşaatı. Bu inşaatı merkezi Ankara Gölbaşı'nda olan ancak Çankaya'da da İş Geliştirme ve Teklif Departmanı bulunan Gülermak yürütüyor. Gülermak'ın, ihaleleri Gökçe İzmir'e gelmeden önce yapılan Halkapınar-Üçkuyular ve Karşıyaka Tramvay Hatlarını da inşa ettiğini belirtelim. İzmir'in bir başka büyük projesi olan ve 429 milyon liraya ihale edilen Karşıyaka'daki Opera Binası'nı da Çankayalı Çağdan Mühendislik yürütüyor. Devam eden bir başka proje Bornova'daki Paterson Köşkü'nün restorasyon işini de yine Ankara Çankayalı Ekim Yatırım İnşaat firması 4.6 milyon liralık teklifle almıştı. Ancak proje tamamlanmayınca çıkılan ikinci ihaleyi de yine Çankayalı Meto Yatırım İnşaat 13.6 milyon liraya kazandı. Üstelik bu iki firmanın ortağının ise, CHP Milletvekili Nihat Yeşil'in kardeşi Tuncelili Ahmet Yeşil çıktı.

Narlıdere metro inşaatı, projesinde yapılan değişikler nedeniyle tepkilerin odağında bulunuyor

ELEKTRİK İŞLERİNİ DE ALDILAR

Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nde kurulan biyogaz tesisinin ihalesini de Çankayalı Novtek Elektrik firması kazandı. Tesis, geçtiğimiz aylarda hizmete açıldı. Büyükşehir'in Bergama'da katı atık ve enerji tesisi için çıktığı ihaleyi de yine Çankayalı Doğu Star Elektrik, yaklaşık 75 milyon liralık teklifle kazandı. Bu firmanın belediyenin en son ihale ettiği Menderes'teki katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi ihalesini de kazanması dikkat çekti. Novtek ve Doğu Star aynı grup bünyesinde faaliyet gösteriyor. İzmir'de tamamlanan ancak sonrasında bir çok iddiaya konu olan Kemeraltı Balıkçılar Meydanı ihalesini de Çankayalı Hazar Tek İnşaat üstlenmişti. 2017 sonunda hizmete açılan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki altgeçit için yapılan ilk ihaleyi Çankayalı KMB Metro-Yapı STS İnşaat kazanmıştı. İkinci ihaleyi de Yapı STS İnşaat A.Ş'nin de içinde yer aldığı konsorsiyum almıştı.

MİLYONLUK İŞLER YARIM KALDI

Bu arada İzmir'in Çankayalı firmalarca inşa edilen iki önemli projesi de yarım kaldı. Buca-Otogar bağlantısını sağlayacak ve kent içindeki en uzun tünel olacak Buca Tüneli ve yolunun inşaat ihalesini 183 milyon liralık teklifle Çankayalı HGG İnşaat kazanmıştı. Ancak projenin yapım çalışmaları Ekim 2019'da tıkandı. Yüklenici firma işi yarım bırakınca inşaat çürümeye terkedildi. Öte yandan Sahil Bulvarı'ndaki algeçit yapım işinde de yer alan KMB Metro-Yapı STS İnşaat firmaları Halkapınar'da Atatürk Stadı'nın hemen yanında yer alan bölgeye yapılacak tren depolama tesisi ihalesini de kazanmıştı. Ancak, 2 çalışanın öldüğü bir göçük meydana gelmesinin ardından inşaat yarım kaldı. Şu ana kadar 92 milyon 722 bin lira harcanan imalatlar Buca-Otogar bağlantısında olduğu gibi çürümeye terk edildi.

AGRA DA BÜYÜK İŞLER YAPIYOR

Ayrıca Ankaralı işadamı Özgür Aktepe'nin 2015'te İzmir'de kurduğu Agra Kent Hizmetleri'nin de Büyükşehir'den ihaleler alıp belediyenin projelerinde alt yüklenici olarak yüz milyonlarca liralık iş yaptığını da unutmamak lazım. Yani, Ankara ve Çankayalı firmalar İzmir üzerinden önemli bir kazanç sağlıyor. Burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum... Tabii ki, yapılan ihaleler herkesin gözü önünde ve firmalar verdikleri tekliflerle bu ihaleleri kazanıyor. Buna sözümüz yok, olamaz da. Neticede Kamu İhale Kurumu var ve bu ihalelerle ilgili şikayetleri inceliyor. Ayrıca biz bunları yazınca Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin avukatları tarafından "Müvekkilimizi ihaleye fesat karıştırmakla suçluyorsunuz" ithamıyla karşılaşsak da kimseye herhangi bir suçlama yöneltmiyoruz. Biz sadece İzmirliler tarafından da bilinmesi gerektiğini düşündüğümüz bu tabloya dikkat çekiyoruz. Hakikaten neden hep Ankara ve özellikle de Çankayalı firmalar? Bu 'tesadüfün' açıklaması ne?

Yapımı yılan hikayesine dönen Opera binası halen temel aşamasında.

Buğra Gökçe