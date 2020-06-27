İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sürekli skandallarla anılıyor.

Arka arkaya hatalar yapıyor.

Örneğin, İzmir'in meşhur Kadifekalesi'nde bir pazar kurdu ve bu pazara oradaki dağın Yunanca adı olan Pagos ismini koydu. Yetmedi bir vapura da aynı ismi vermek için nabız yokladı. Ardından 9 Eylül dururken 3 Mayıs'ı Dünya İzmirliler Günü ilan etti. Kendi sosyal medya adresinden yanlışlıkla kendisini öven tweetler paylaşıldı.

Son olarak ise, tarihçilerin çok büyük bölümü aksini söylese de "İzmir'in eskiden kendi bayrağı olduğu" iddiasıyla kamuoyu karşısına çıktı. Üzerine bir de "eyalet" söyleminde bulundu.



ONLARIN DA PAYI VAR

Soyer, bu konularda doğal olarak çok tepki çekti ve çekmeye de devam ediyor.

Bu yanlışların baş sorumlusu da Soyer'in bizzat kendisi. Ancak, bunun yanında Soyer'in ciddi bir danışman sorunu olduğu da aşikar. Bu yanlışlarda onu doğru yönlendiremeyen danışmanları ve çevresindeki isimlerin de büyük payı var. Maalesef Soyer, danışmanlarını ve çevresindeki isimleri seçme konusunda hiç başarılı değil.

Birkaç örnek vermek gerekirse... HDP'ye yakınlığıyla bilinen bir isim olan Nesteren Davutoğlu, Soyer'in resmi sıfatı bulunmasa da en önemli danışmanlarından biri. Öte yandan İzmir'de doğru düzgün gözükmeyen bir isim olan Sunay Akın da Soyer'in danışman kadrosunda yer alıyor.

Ankara'dan İzmir'e geldiğinde Genel Sekreter olacağı bile söylenen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eski özel kalem müdürü Tuncay Ceylan da ithal danışmanlardan.

Soyer'in çevresinde İzmir'le pek alakası olmayan başka birçok isim var.



KARGA KLAVUZLAR DÖNEMİ

Uzun süre Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nin (APİKAM) müdürlüğünü de yapan ve kentin önemli entelektüellerinden birisi olan Oktay Gökdemir de aynı tespitte bulunuyor. Oktay Hoca, bu durumu 'Bir karga kılavuzlar dönemi' olarak nitelendiriyor.

Bugüne kadar İzmir'den İstanbul ve Ankara'ya danışman olarak giden birisini hiç tanımadığını söyleyen Oktay Hoca, "İstanbul'da bir yazar veya sanat yönetmeni İzmir Büyükşehir Başkan danışmanı olabiliyor da İzmirli bir yazar ya da sanatçı, oyun yazarı neden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı olamıyor. O kılavuzlar Belediye Başkanına yanlış üzerine yanlış yaptırıyorlar. Korkarım daha gerisi gelecek.

Zira bu kenti tanımıyorlar ve bir tür 'Haydi şimdi eller havaya' vaziyetinde eğlence vizyonu sözkonusu. Karanlıkta define bulmuş gibiler ve bu durum şehri yoruyor.

Şehrin 8500 yıllık devasa birikimi hoyrat ve yaban ellerde iç ediliyor. Bu şehir evlatlarına küsmüş, devşirmelerle kendisine vizyon çizeceğini falan sanıyor" ifadelerini kullanıyor.

Soyer son röportajında "Hatalarım çok ama tedavi edecek iradem var!" ifadesini kullandı. Evet... Soyer, artık Cumhuriyet ve Atatürk'e bağlı olan bu kentin bünyesine ters gelecek hatalar yapmayı bırakmalı ve kendisine bu hataları yaptıran danışman ve çevresindeki isimleri de gözden geçirmeli.



SUNAY AKIN, GÖL GAZİNOSU'NUN PEŞİNDE

Danışmanların yaptırdığı hatalar derken... Kulağıma çok ilginç bir bilgi geldi. İthal danışman Sunay Akın'ın belediyenin önce bir bölümünü yıkıp sonra restore edeceğini açıkladığı Kültürpark'taki Göl Gazinosu'na göz koyduğu söyleniyor. Kendisinin İstanbul'da kurduğu bir oyuncak müzesi var ya...

Belediyeye burayı da oyuncak müzesi yaptırmak istiyormuş. Umarım Soyer böyle bir hata yapmaz. Kültürpark'a oyuncak müzesi mi olur Allah aşkına!