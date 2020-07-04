CHP'de 25-26 Temmuz'da Ankara'da yapılacak kurultay öncesi İzmir örgütü de hareketlendi.

Örgütte birçok isim kurultaya güçlü bir şekilde gidecek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi için çıkaracağı anahtar listede olmak için savaşıyor.



BİRBİRLERİNE GÜVENMİYORLAR

Bu sürece damga vuran ise, il kongresi döneminde, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İl Başkanı Deniz Yücel ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ittifakı arasında yaşanan ayrışmadan kaynaklanan 'güven bunalımı'nın bir türlü aşılamaması. Bazı milletvekilleri Yücel'in Özkan'dan kopup Soyer'le birlikte hareket etmesi için çabalıyor. Ancak Soyer'in il kongresinde hazırladığı listeyi bile son ana kadar kendisinden saklayan Yücel'e güvenemediği belirtiliyor. Yine Özkan'a yakın bazı isimlerin de Soyer'le birlikte hareket edilmesi için adımlar attığı ancak bu konuda da ilerleme sağlanamadığı ifade ediliyor.



SOYER 'NALBANTOĞLU' DİYOR

Soyer, kurultayda ekip arkadaşı olan İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu'nu Parti Meclisi'ne sokmak için bastırıyor. Hatta Soyer'in bunu Kılıçdaroğlu'na da ilettiği belirtiliyor.

Ancak Soyer'in tek isim olarak Nalbantoğlu üzerinde durmasının kendisi için büyük bir handikap oluşturduğu ve Nalbantoğlu'nun PM'ye girmemesi halinde Soyer'in il kongresi sürecindeki gibi hüsrana uğrayıp güç kaybı yaşayabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Soyer'in önümüzdeki süreçte bir başka isimin de PM'ye girmesi amacıyla sürpriz bir girişimde bulunabileceği kaydediliyor.



ÖZKAN'NIN ÇİZİK ENDİŞESİ

Özkan'ın Kılıçdaroğlu'nun listesinde olması bekleniyor. Ancak CHP liderinin daha önce bir kurultayda yaptığı gibi anahtar listesini 52 kişi ile sınırlı tutmayıp 104 kişilik daha geniş bir liste hazırlanması halinde Özkan'nın delegeden çizik yiyebileceği konuşuluyor.

Özkan'ın da bundan endişe ettiği kaydediliyor. Özkan'nın ekininden Mehmet Şakir Başak'ın da PM'ye girmeyi çok istediği biliniyor. Ancak Yücel'in de destek verdiği Başak'ın seçilmesinin zor olduğu kaydediliyor.



ARSLAN ŞANSLI GÖSTERİLİYOR

PM için en şanslı görülen isimlerden biri de Milletvekili Ednan Arslan. Çünkü Arslan'a İl Başkanı Yücel ile birlikte Konak Belediye Başkanı Abdül Batur büyük destek veriyor.



BÖKE'NİN GİRMESİ BEKLENİYOR

İl kongresinden sonra Nalbatoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile yollarını ayıran Devrim Barış Çelik de PM için girişimlerini sürdürüyor.

Milletvekilleri Tacettin Bayır, Murat Bakan, Bedri Serter, Kamil Oktay Sındır da PM'ye girmek istiyor ama şu an için şansları düşük görülüyor. Milletvekili Selin Sayek Böke'nin ise, Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alması bekleniyor.