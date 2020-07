Özkan, 4 başkan ile aynı karede.

İzmir'de il ve ilçe kongrelerinin ardından CHP'nin kentteki 'siyasi patronu' olma yolunda önemli mesafe kat eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, örgütlenmesini sürdürüyor.

Yerel seçimde Buca'da Erhan Kılıç, Çiğli'de Utku Gümrükçü ve Çeşme'de Ekrem Oran'ı belediye başkan adayı yaptıran Özkan, şimdi de Bornova'yı önemli ölçüde ele geçirdi. Çiğli, Buca ve Çeşme belediyelerinin üst düzey yönetim kadrolarını belirleyen Özkan, Bornova Belediyesi'ni de dizayn ediyor. Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u birlikte siyaset yaptığı CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'tan koparıp kendi safına çeken Özkan, Bornova'da da atamalara başladı.



TAŞER BAŞKAN YARDIMCISI

İduğ'un Özkan'la yakınlaşması üzerine Mahir Polat'ın Belediye Başkan Yardımcısı olan kardeşi Ulaş Polat görevinden istifa etmişti. İşte Ulaş Polat'ın yerine yapılacak atama konusunda da devreye Özkan girdi.

İduğ, Özkan'ın talebi üzerine başkan yardımcılığına bir dönem MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan merhum Murat Taşer'in meclis üyesi yeğeni Barbaros Taşer'i atadı. İduğ, diğer Başkan yardımcılığına ise Yahya Yıldız'ı getirdi.

İddialara göre Özkan yakın dostu Murat Taşer'i yerel seçimler öncesinde kendisinin Büyükşehir belediye başkan adaylığına destek vermesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürdü. Özkan bu görüşmenin ardından Taşer'e yeğenini Bornova Belediye Başkan Yardımcısı yaptırmak için söz verdi. Özkan bu atamayla geçtiğimiz aylarda vefat eden Taşer'e verdiği sözü de tutmuş oldu.

İl kongresi sürecinde İl Başkanı Deniz Yücel'le ittifak kuran ve birçok ilçede istediği isimleri ilçe başkanı seçtiren Özkan, İduğ-Mahir Polat ittifakını ilçe kongresinde çatlatmıştı. Özkan ve İduğ, kongrede ipi göğüsleyen Ertürk Çapın'ı desteklemişti.

Polat ise başka bir aday çıkarmıştı. Özkan kongrenin ardından yaptığı hamlelerle İduğ'u tamamen kendi safına çekti.



KILIÇDAROĞLU LİSTEYE ALACAK

Bu arada Özkan'ın önümüzdeki günlerde yapılacak CHP kurultayında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi listesinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kulislerde Özkan'ın gerek kurduğu medya organları, gerekse adının karıştığı asansör şirketi pazarlama gibi işlerle CHP'li belediyelerden kaynak yaratılması noktasında partiye katkı sağladığı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun bu yüzden Özkan'dan vazgeçemeyeceği ve O'nu yeniden Genel Başkan Yardımcısı yapacağı ifade ediliyor.



HEDEFİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Özkan'ın en büyük hedefi ise 2024'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olabilmek. Şu an iştirakleri hariç 8 milyar liralık bütçeye sahip Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık koltuğu, hırslı yapısıyla tanınan Özkan'ın hayallerini süslüyor. Bu yüzden şu anki Başkan Tunç Soyer'i her alanda kuşatıyor.

Özkan'ın kentte Bornova gibi bir kaleyi ele geçirmesine engel olamayan Soyer'in işi bu gidişle gerçekten zor görünüyor. İzmir'e ithal vekil olarak gelen Özkan, kentin en önemli koltuğunu ele geçirmeye her geçen gün daha da yaklaşıyor.