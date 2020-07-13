İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmet ve mal alımlarıyla ilgili harcama rakamları açıklandıkça insan şaşkınlığa uğruyor. Mesela Başkan Tunç Soyer'in aile lojmanı yaptığı tarihi Şato Restoran binasındaki tadilat sırasında bir klozet ve musluktan oluşan engelli tuvaletine 52 bin lira harcandığı açıklandı.

Öte yandan belediye CİMER üzerinden yapılan başvuruya verdiği cevapta depreme dayanıksız olan Konak'taki ana hizmet binasının 34 kolonunu 200 bin lira harcayarak neredeyse bir daire parasına boyattığını bildirdi. Bugünlerde belediyenin aylık bütçe gerçekleşme raporlarını okuyorum ve okudukça neredeyse dudağımı uçuklatacak boyutta harcamalarla karşılaşıyorum.



128 MİLYON LİRA İÇECEĞE

Bunlardan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şu an daha temel aşamasında olan tartışmalı opera binasına binlerce kazık çaktırmak için 153 milyon lira harcadığını Yeni Asır olarak geçtiğimiz Cumartesi günü manşetimize taşımıştık.

Dudak uçuklatan başka rakamlar da çıktı.

Örneğin, belediye 2019'da sadece içecek alımı için 65 milyon 22 bin lira harcamış.

Buna ilaveten bir de su alımı var. Onun için ödenen para da tam 33 milyon 341 bin lira. Bu yılın ilk 5 ayında ise, içeceğe 21 milyon 945 bin, suya ise 8 milyon 393 bin lira harcanmış. Yani belediye 17 ayda su ve içeceğe toplam 128 milyon 701 bin lira ödemiş... Harcamalar katlanarak devam ediyor. Yarın yapılacak iki ayrı ihalenin birinde Belediye Tarımsal Şube Müdürlüğü için 30 bin şişe 1 litrelik pet su alınacak. Diğerinde ise Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü için 100 bin adet 330 ml, 25 bin adet de 500 ml şişe su alımı gerçekleştirilecek.



BÜYÜKŞEHİR'DE NE İÇİLİYOR?

Öte yandan belediye, 2018'de araç ve iş makinesi kiralama hizmetinin yürütülmesi için 47 milyon 993 bin lira harcarken, bu rakam 2019'da 59 milyon 620 bin liraya yükselmiş. Bu yılın ilk 5 ayında ise, taşıt kiralama hizmet alımı için 20 milyon 922 bin lira harcanmış. Akaryakıt ve yakacak giderleri de astronomik... Büyükşehir birimlerinin ihtiyacı olan yakacak ve akaryakıta 2018'de 50 milyon 417 bin lira, 2019'da da 61 milyon 384 bin lira ödemiş. Bu rakam 2020'inin ilk 5 ayında 18 milyon 568 bin lira. Yanlış anlaşılmasın ben 'Bu rakamlar şişiriliyor' demiyorum ancak, "Acaba, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ne içiliyor, ne yakılıyor?" diye düşünmeden de edemiyorum.

KARDEŞ GİDİNCE İZTAV PROJESİ RAFA MI KALKTI?

Bütçe gerçekleşme raporlarında dikkatimi çeken bir diğer konu ise, kar amacı gütmeyen kuruluşlara aktarılan paralar... Belediye 2019'da kar amacı gütmeyen kuruluşlara 52 milyon 134 bin lira aktarmış. Bu paranın 16.6 milyon lirası İzmir Kalkınma Ajansı'na, 15.6 milyon lirası Büyükşehir Belediyesi Spor Kulubü'ne gitmiş. Geçtiğimiz yıl Başkan Tunç Soyer'in gelen tüm tepkileri göğüsleyerek İzmir Turizm Tanıtma Vakfı'na belediyeden aktarılması kararını aldırdığı 8.9 milyon liranın çok büyük kısmından ise haber yok. Belediye, 2019'da İZTAV'a sadece 800 bin lira vermiş.



ONUR SOYER İSTİFA ETTİ

Bu yılın ilk 5 ayında kar amacı gütmeyen kuruluşlara verilen 16 milyon 597 bin lira içinde İZTAV'a herhangi bir ödeme yapıldığı belirtilmiyor. Acaba Başkan Soyer, nasıl olsa 8.9 milyon liranın aktarılmasına karşı AK Partili Meclis Üyeleri Erhan Çalışkan ve Metin Yaşar'ın açtıkları davayı kesin kaybedeceklerini düşünerek mi bu parayı aktarmakta tereddüt ediyor? Yoksa kardeşi Onur Soyer'in gelen tepkiler yüzünden İZTAV Genel Sekreterliği'nden ayrılmasının ardından bu vakıfla yapacağı 'İzmir Turizm Tanıtım Projesi'nden vaz mı geçti?