İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i yaptığı yanlışlar üzerinden bu köşede sık sık eleştiriyoruz. Ancak, bugün kendisine olumlu bazı eleştirilerde bulunacağım. Bunun nedeni ise İzmir'den doğup Türkiye'ye yayılan Süt Kuzusu projesinde attığı doğru adım...



12 YILDIR SORUN YAŞANMADI

Büyükşehir, binlerce çocuğu sevindiren bu projenin temelini 12 yıl önce Tire Süt Kooperatifi'yle birlikte attı. O günden bugüne de proje kusursuz olarak işledi. 12 yıl boyunca tek bir şikayet olmadı, tek bir zehirlenme vakası yaşanmadı. Ancak yeni Başkan Soyer, göreve gelince böylesine başarıyla işleyen projeyle ilgili bazı değişiklikler yaptı.

Eşi Neptün Soyer'in Başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy-Koop Birliği üzerinden başka kooperatiflerden de süt alımına başladı.

Soyer'in amacı diğer kooperatiflere de destek vermekti. Ancak, bunun ardından bir takım tuhaflıklar yaşanmaya başladı.



BURSA'DA PAKETLENİYORDU

Tire Süt'ün bu projedeki sütlerini paketleyen Pınar Süt, sistemine hastalık bulaşabileceği endişesiyle diğer kooperatiflerden gelen sütleri paketlemek istemedi. Çünkü, bu kooperatiflerden alınan sütlerin taşınmasında soğuk zincirin tam olarak sağlanıp sağlanamadığı konusunda bir soru işareti vardı. Bu nedenle belediye diğer kooperatiflerin sütlerini Balıkesir ve Bursa'daki sanayi tesislerinde paketlettirmek zorunda kaldı. Hatta iddialara göre bu kooperatiflerde yeterli süt bulunamayınca sanayiciden de süt alımı yapıldı.



BOZUK ÇIKTIĞI İDDİASI

Öte yandan İzmir'de Süt Kuzusu projesi kapsamında dağıtılan sütlerinin bazı yerlerde bozuk çıktığı iddialarının da ortaya atılması böylesine güzel bir projeyi tehlikeye düşürdü. Hatta sosyal medyadaki bu iddialar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü belediyenin Buca'daki deposuna gidip sütlerden numune aldı ve tahlile gönderdi. İşte bu süreçte Büyükşehir'in Köy-Koop üzerinden tarımsal ürün alımlarına hız vermesi, Süt Kuzusu projesinde Tire Süt'ün tamamen ekarte edileceği ve tüm alımların Köy-Koop üzerinden yapılacağı söylentilerini de beraberinde getirdi.



YAZILARIMIZLA UYARDIK

Çünkü Tire Süt, belediyeye satışlarını Köy-Koop üzerinden değil doğrudan kendisi üzerinden yapıyordu. Süt alınan diğer kooperatifler ise, malını Köy-Koop'a satıyordu, belediye de alımı Köy-Koop'tan yapıyordu. İşte bu süreçte biz de bu köşede iki yazı kaleme alarak bu durumu gündeme getirdik. Bir yazımızda "Soyer, Köy-Koop için 12 yıllık partnerini ekarte mi edecek?" sorusunu yönelttik. Diğer yazımızda ise İl Müdürlüğü'nün numune aldığı sütlerin bozuk çıkmadığını bilgisini ilk kez duyurarak, "Eğer, o sütler bozuk çıksaydı yıllardır tek bir olumsuz haberin gelmediği böylesine güzel bir proje sırf Köy-Koop sevdası yüzünden adeta heba edilmiş olacaktı" dedik.



YÜZDE 80-90'I TİRE SÜT'TEN

Anlaşılan bu köşeden yaptığımız uyarılar karşılık buldu. Çünkü Soyer, bugüne kadar projede en ufak bir şaibeye sebebiyet vermeyen Tire Süt'le çalışmaya devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde törenle, Tire Süt ve süt alımı yapılacak diğer kooperatiflerin başkanları ile protokol imzaladı.

Üstelik aldığım bilgilere göre Tire Süt'ün proje kapsamındaki payı azalacağına daha da arttı. İzmir metropoldeki tüm ilçelere süt dağıtımını Tire Süt'e verildi. Belediyenin projede dağıtacağı 7 milyon 450 bin litre sütün yüzde 80-90'lık kısmı Tire Süt tarafından sağlanacağını öğrendim. Bu arada projenin yayılacağı metropol dışındaki ilçelere ise, sütü Köy-Koop'a bağlı kooperatifler temin edecek. İşte İzmir'in sevdiği bir projenin Köy-Koop ısrarı nedeniyle heba olabileceği uyarımızı dikkate alan ve üzerine süt dağıtım ağını da büyüten Soyer'i bu adımı nedeniyle tebrik ediyorum. Umarız buradaki olumlu tavrını kentin diğer sorun ve projelerinde de gösterir ve İzmirlilerin uyarılarını her zaman dikkate alır.