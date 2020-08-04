Böyle başkanlık olmaz Mustafa Bey!

İzmir'deki bazı belediye başkanları icraatlarıyla başarısını ortaya koyarken maalesef bazı ilçe belediye başkanları ise, adeta tel tel dökülüyor. Örneğin Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın hakkında resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün ise, mafyayı adam yaralamaya azmettirme suçlamasıyla hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kendisi hiç kusura bakmasın ama tel tel dökülen başkanlar listesinin en başlarında da Menderes Belediyesi'nin CHP'li belediye başkanı Mustafa Kayalar yer alıyor.



ÇÖP TESİSİNİ BİLE SAVUNDU

İlçede pandemi sonrası kılınan ilk Cuma namazında dağıtmak için hazırlattığı seccadelere bile belediye logosunu koyacak kadar reklam düşkünü olan Mustafa Başkan, ilçeyle ilgili hayati meseleler ortaya çıktığında kayıplara karışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gümüldür, Özdere gibi turizm beldeleriyle tanınan ilçede Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu almadan çöp berteraf tesisi ihalesine çıkıyor. İlçe halkı ayağa kalkarken belediye başkanı Kayalar ise, CHP içindeki siyasi ikbalini düşünüp bu projeye karşı çıkmıyor. Aksine projeyi öyle bir savunuyor ki, akıl sınırlarını dahi zorluyor. Bu tesisin ilçenin turizmine katkı sağlayacağını öne sürerek, "İleride okullar, üniversiteler, belki Asya'dan, Afrika'dan turistler gelip bu tesisi gezecek, inceleme yapacak.

Heyetler gelecek" diyerek resmen zırvalıyor. Çöp tesisi için halkı ikna etmek amacıyla yaptığı gezilerde vatandaşlardan gelen tepkilere rağmen bu tavrından geri adım da atmıyor.



YANGINDA ORTADA GÖZÜKMEDİ

Bugün ilk sayfada yer verdiğimiz haberimizde de okuduğunuz gibi Başkan Kayalar'ın ilçesinin ormanları cayır cayır yanarken maalesef Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıktı. Tabii, "Başkan yangın çıkacağını nereden bilecekti?" diyecekleriniz olacaktır ama burada işin vahim tarafı başkanın yangından haberi olduğu halde tatilini yarıda kesip ilçesine dönmemesi... Ne zamanki eski belediye başkanı Bülent Soylu, pazar günü akşam üstü bu durumu deşifre etti, Başkan Kayalar da 4 saat sonra ortaya çıktı. Yangın yerine gidip şovunu yaptı ve dün sabah da canlı yayına bağlanıp yangınla mücadelelerini anlattı.



CHP'NİN EN BÜYÜK KAMBURU

Bülent Soylu'nun açıklamalarının ardından "Bu işte bir yanlışlık olabilir mi?" deyip Başkan Kayalar'ı aradım ancak telefonlarını açmadı. Görüştüğüm belediye yetkilileri ise, "Başkan bu konuda açıklama yapmayacak" dedi.

Yani Kayalar, imza attığı bu skandalı yalanlayamadı.

Böyle başkanlık olmaz Mustafa Bey!

Eğer, sen o yangını duyduğun an tatilini bırakıp ilçene dönmüyorsan başkanlık sınavından kaldın demektir...

CHP'nin kale olarak gördüğü İzmir'deki en büyük kamburu bu belediye başkanlarından başkası değil. Bana öyle geliyor ki, şu an İzmir'deki CHP'li belediye başkanlarının önemli bölümü 2024 seçimlerinde yeniden adaylığı rüyasında bile göremez, eğer görürlerse de halktan tokadı yer...